Kawasaki H1R 500: all'asta la moto per i nostalgici del 2 tempi!

Una splendida Kawasaki H1R del 1976, che fa parte di una collezione composta da oltre 300 motociclette, andrà all'asta il prossimo settembre. La bellissima moto, caratterizzata dal motore 3 cilindri 500 a 2 tempi, è proposta a un prezzo decisamente abbordabile.

COM'È Motore 3 cilindri in linea 2 tempi da 498 cc, cambio a 5 marce – 75 CV a 9.000 giri/min e 60 Nm a 8.500 giri/min – per questa Kawasaki H1R del 1976. Il telaio a doppia culla in acciaio è abbinato a una forcella tradizionale con steli da 35 mm sulla quale è montata una coppia di dischi, mentre al posteriore ci sono una coppia di ammortizzatori e la frenata è affidata a un freno a tamburo.

Kawasaki H1R: la moto è all'asta

ALL'ASTA La moto fa parte della collezione di John Parham – cliccate qui per vederla – e andrà all'asta ad Anamosa, in Iowa, dal 6 al 9 settembre prossimi. Non c'è un prezzo di base per la Kawasaki H1R, ma il suo valore è stimato tra i 10 e i 12.000 dollari.

Pubblicato da Michele Perrino, 15/08/2023