Stefano Nizzola è il nuovo Marketing Coordinator di Kawasaki Italia

Tra le file Kawasaki c'è un nuovo ingresso. Si tratta di Stefano Nizzola, milanese di 33 anni, laureato in Comunicazione, Media e Pubblicità all’Università IULM di Milano e con un master in Marketing e Comunicazione d’Impresa. Stefano, che vanta una solida esperienza nel settore, maturata attraverso brand importanti quali Deus Ex Machina, SWM Motorcycles, Volvo Car Italia e Triumph Motorcycles Italia – dove dal 2018 ha ricoperto l'incarico di Product e Retail Marketing – è entrato a far parte in questi giorni del team di Kawasaki Italia.

NEW ENTRY Questo acquisto si inserisce all’interno di una rinnovata attenzione della Filiale italiana verso Marketing e Comunicazione, potenziando il Team con una figura che, nonostante la giovane età, ha già dimostrato grande valore professionale. “Sono entusiasta di poter iniziare questa avventura in un’azienda importante e proiettata al futuro come Kawasaki, un brand che traccia nuove strade rimanendo fedele a sé stesso”, ha dichiarato Stefano, al quale vanno da parte di Motorbox i più sinceri auguri per il nuovo progetto.

Pubblicato da Michele Perrino, 25/07/2023