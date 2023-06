Kawasaki: in offerta Z, Ninja, Versys e Vulcan S 650! La promo

Kawasaki a giugno lancia una nuova promozione per la sua gamma 650: Z, Ninja, Versys e Vulcan sono in offerta! Che si tratti della naked, della sportiva, della crossover o della custom, insomma, c'è una moto per tutti! Per le promozioni moto del mese potete cliccare qui, per le promozioni degli scooter qui.

NAKED E SPORTIVA Z650, Z650 RS e Versys 650 sono proposte con uno sconto di 300 euro, ma beneficiano di altre offerte, cumulabili. La Z650, per esempio, alla riduzione di prezzo aggiunge la supervalutazione dell’usato di 600 euro – la promozione è valida fino al 31 luglio – e la naked sarà quindi disponibile da 6.690 euro. Per la versione retrò, la Z650 RS, oltre allo sconto c'è il kit Heritage in omaggio – del valore di 505 euro – con la moto così proposta da 8.140 euro.

La Kawasaki Ninja 650 2023

CROSSOVER E CUSTOM La Versys 650, invece, oltre alla scontistica beneficia del Kit Tourer – valore 980 euro – o del Kit Commuter – valore 935 euro – col prezzo finale in 8.690 euro. La Vulcan S, infine, offerta con uno sconto di 250 euro, è proposta a partire da 8.340 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 29/06/2023