Nuove Kawasaki Z e Ninja E-1: spuntano i primi dati tecnici

Lo so, le ultime Kawasaki che vi abbiamo mostrato sul sito sono la Ninja ZX-10RR WSBK Edition 2024 e la Z900RS SE, ma oggi cambiamo... genere. L'azienda giapponese già a EICMA 2022 aveva svelato le carte, portando – nel silenzio più assoluto – le prime moto del nuovo corso, vale a dire elettriche, ibride e a idrogeno. Oggi le prime della lista, quelle elettriche, iniziano a far sapere qualcosa di loro: scopriamo i dati tecnici di Z E-1 e Ninja E-1, svelati dai documenti di omologazione.

La Ninja elettrica

UN PO' 125, UN PO' 400 Come riporta Motorcycle.com, infatti, dall'Australia spuntano i documenti di omologazione delle due nuove moto e, con essi, i primi dati tecnici. Esteticamente Z e Ninja elettriche sembrano tali e quali a quelle viste a EICMA: compatte nelle dimensioni, con sospensioni, impianti frenanti e pneumatici non particolarmente vistosi. Una ciclistica dimensionata per un motore che, stando ai dati riportati sui documenti di omologazione australiani, avrebbe una potenza di 12,1 CV, in linea con i valori di un 125 termico. Il passo, di 1.370 mm, sarebbe lo stesso delle versioni da 400 cc.

La Z elettrica

COSA CAMBIA Ma si sa, il tallone d'Achille delle moto elettriche spesso è il peso, che in effetti varia rispetto alle corrispondenti versioni termiche di Z e Ninja. La sorpresa, però, è che i valori riportati per Z E-1 e Ninja E-1 sono piuttosto bassi: si parla di una tara di 135 kg per la nuda e di 140 kg per la carenata. A questo peso, tuttavia, è del tutto plausibile vadano aggiunti i pacchi batterie che, secondo quanto riportato dal sito americano, sarebbero due, per 3 kWh di capacità complessiva, del peso di 12 kg ciascuno. Stando così le cose, Z e Ninja dovrebbe raggiungere 159 e 164 kg.

2024 Nella scorsa edizione di EICMA le Kawasaki elettriche erano state indicate come modelli 2023, mentre il 2024 doveva essere l'anno di lancio della versione ibrida. Le cose sono andate diversamente e, ancora oggi, Z e Ninja E-1 non sono arrivate sul mercato. Le prime moto elettriche di Kawasaki sono un po' in ritardo, ma ora sembrano pronte: a EICMA 2023 probabilmente saranno davvero presentate in veste definitiva, pronte per il debutto come model year 2024.

Pubblicato da Michele Perrino, 04/08/2023