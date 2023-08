Kawasaki Ninja ZX-10RR WSBK Edition 2024: affrettatevi, ce ne sono solo 10!

Chi segue il Campionato Mondiale SBK sa che questo non è un anno facile per il Kawasaki Racing Team (trovate qui tutti i risultati e le classifiche). Ciononostante in Germania hanno pensato bene di celebrare il team di Jonathan Rea e Alex Lowes realizzando una serie speciale in 10 esemplari della loro Kawasaki Ninja ZX-10RR, la WSBK Edition, per l'appunto. Scopriamo come cambia rispetto alla Ninja di serie.

TUTTO UGUALE (QUASI) La speciale versione riprende il look delle moto del KRT ma, sotto sotto, è identica a un qualunque model year 2024 della ZX-10RR. Come per la 2023 anche questa limited edition è equipaggiata col VAI, il sistema con cornetti di aspirazione variabile, installato nell'airbox e attivabile in seguito all'acquisto del kit racing con centralina e cablaggio. Una soluzione interessante ma ad appannaggio di coloro i quali intendono correre con la moto e non dei clienti... qualunque.

Kawasaki Ninja ZX-10RR WSBK Edition: quasi come quella di Rea e Lowes

COSA CAMBIA In cosa questa Ninja ZX-10RR WSBK Edition si differenzia? Scarico Akrapovic e cupolino fumé a parte, sul serbatoio si trova una targhetta con il numero di matricola, mentre, insieme alla moto, saranno consegnati due certificati con le firme originali di Jonathan Rea e Alex Lowes, un blocco di vetro con un modello al laser della moto, un portachiavi personalizzato e un portafogli. Nel kit anche un set di adesivi con il numero 65 di Jonathan Rea e il 22 di Alex Lowes. La ZX-10RR WSBK Edition è realizzata in Germania e proposta al prezzo di 33.145 euro, circa 3.000 in più rispetto a una RR qualsiasi.

Pubblicato da Michele Perrino, 03/08/2023