Alex Lowes rinnova con Kawasaki: il punto sul mercato Superbike

Alex Lowes fa cinquina. Il pilota britannico rinnova con Kawasaki anche per l'annata 2024, per quello che sarà il suo quinto anno in sella alla ''verdona'' del team KRT. Lowes è dunque confermato al fianco di Jonathan Rea, che nel 2022 firmò un biennale con il suo team, andando a chiudere la lineup del team ufficiale della casa giapponese. ''Sono super contento di continuare il mio rapporto con Kawasaki anche il prossimo anno'' - ha affermato Lowes - ''La mia motivazione è di conquistare i migliori risultati possibili in sella alla ZX-10RR, e se l'obiettivo numero uno resta il focus sulla seconda parte della stagione corrente, sapere che il prossimo anno potremo proseguire questo lavoro è fantastico, soprattutto per le tempistiche che coincidono con il mio GP di casa''.

Topra Razgatlioglu, uno degli assi della Superbike

YAMAHA E BMW Se Kawasaki ha così risolto la questione piloti per il prossimo anno, restano aperte tante situazioni in seno agli altri team ufficiali. Dopo l'annuncio del passaggio di Toprak Razgatlioglu da Yamaha a BMW resta da capire chi prenderà il suo posto nel team ufficiale di Iwata al fianco del confermatissimo Andrea Locatelli: non dovesse arrivare Franco Morbidelli dalla MotoGP, i più papabili candidati alla sella del turco sono gli interni Dominique Aegerter e Remy Gardner, attualmente al team GRT, ma potrebbe anche esserci il passaggio inverso di uno tra Scott Redding e Michael Van der Mark da BMW a Yamaha, visto che solo uno dei due resterà nel team ufficiale bavarese.

VEDI ANCHE

Axel Bassani festeggia il podio di Barcellona 2021

DUCATI, HONDA E PRIVATI Anche a Borgo Panigale c'è parecchia incertezza circa le prossime mosse di mercato. Confermatissimo il cannibale Alvaro Bautista in sella alla Panigale V4 R, al suo fianco deve ancora conquistarsi la conferma Michael Ruben Rinaldi, che vede il sedile insediato da un terzetto di italiani: Axel Bassani, Danilo Petrucci e Nicolò Bulega, che tanto bene sta facendo in Supersport. Comunque vada, è atteso un rimescolamento di piloti per la compagine italiana, che tra team satelliti e ufficiale ha a disposizione cinque moto in pista. Non è noto neanche il futuro del team Honda HRC, con Iker Lecuona e Xavi Vierge che potrebbero essere confermati in blocco, così come sostituiti. Nei team indipendenti, infine, l'unico che una sella prenotata per il 2024 è Garret Gerloff con il team Bonovo Action BMW, per tutti gli altri c'è da aspettare per capire se troveranno posto in griglia e dove, visto anche il possibile arrivo di potenziali transfughi del motomondiale, in primis Fabio Di Giannantonio e Sam Lowes.

Pubblicato da Simone Valtieri, 29/06/2023