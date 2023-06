La Superbike fa tappa a Donington, gli orari TV su Sky, NOW e TV8

Nel weekend del 2 luglio il mondiale Superbike approda nel Regno Unito: gli orari TV Sky, NOW e TV8 per non perdere nulla del quinto round WorldSBK 2023

ROUND DONINGTON IN TV A un mese circa dall'appuntamento di Misano Adriatico, dominato da Alvaro Bautista e dalla Ducati ''gialla'' per l'occasione, torna il campionato del mondo delle derivate di serie e lo fa su una delle sue piste più iconiche, il Donington Park! Sul tracciato britannico si daranno battaglia tutti gli sfidanti di re Alvaro - che nel frattempo ha portato a compimento un positivo test in sella alla Desmosedici GP23 di MotoGP - per detronizzare colui il quale è riuscito a vincere 14 delle 15 gare di inizio stagione. In prima fila per provare a batterlo ci sarà come al solito il turco Toprak Razgatlioglu su Yamaha, ma anche il vecchio campione Jonathan Rea su Kawasaki proverà ad esaltarsi davanti al pubblico di casa. Nel ruolo di outsider occhio ai ducatisti Michael Ruben Rinaldi, Axel Bassani e Danilo Petrucci, all'altro padrone di casa su Kawasaki, Alex Lowes, agli yamahisti Andrea Locatelli, Dominique Aegerter e Remy Gardner, ai piloti Honda Iker Lecuona - fresco reduce dalla sostituzione di Mir in MotoGP ad Assen - e Xavi Vierge, fino alla pattuglia BMW capitanata da Scott Redding, con anche Garrett Gerloff, Michael Van der Mark e Loris Baz .

Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà in pista nel sesto weekend del'anno della Superbike al Donington Park, trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote dal venerdì alla domenica. L'appuntamento britannico andrà in onda in diretta su SkySport MotoGP HD e sul servizio streaming NOW, e in chiaro (Superpole, Gara 1 e Gara 2) sia in diretta, sia in replica sul digitale terrestre su TV8.

WorldSBK Misano 2023, Alvaro Bautista (Ducati)

COME SEGUIRE LA SUPERBIKE IN DIRETTA E IN CHIARO? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD, NOW e TV8

Venerdì 30 giugno

11:30 - WORLDSBK FP1 (SKY, NOW)

12:25 - WorldSSP FP1

16:00 - WORLDSBK FP2 (SKY, NOW)

17:00 - World SSP FP2 Sabato 1 luglio

10:00 - WORLDSBK FP3

11:25 - WorldSSP Superpole (SKY, NOW)

12:10 - WORLDSBK SUPERPOLE (SKY, NOW)

15:00 - WORLDSBK GARA 1 (SKY, NOW, TV8)

16:15 - WorldSSP Gara 1 (SKY, NOW) Domenica 2 luglio

11:00 - WORLDSBK WARM UP

11:25 - WorldSSP Warm Up

14:00 - WORLDSBK SUPERPOLE RACE (SKY, NOW, differita TV8 alle 15.00)

15:30 - WorldSSP Gara2 (SKY, NOW)

17:00 - WORLDSBK GARA 2 (SKY, NOW, TV8)

Pubblicato da Simone Valtieri, 27/06/2023