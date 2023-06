Alvaro Bautista in sella alla Ducati MotoGP, ecco le prime immagini

Il giorno, anzi, i giorni di Alvaro sono arrivati. Il campione del mondo 2022 del WorldSBK, Alvaro Bautista, sarà in pista oggi e domani in sella alla Ducati Desmosedici GP23 che sta dominando il campionato del mondo 2023 per un test. Un test promesso allo spagnolo da Gigi Dall'Igna dopo la vittoria in Superbike dello scorso anno, e che solletica la curiosità di tanti per capire in sella a una moto veramente competitiva che risultati cronometrici può ottenere Bautista, che in MotoGP ha trascorso molti anni senza mai avere la possibilità di primeggiare.

DUE FACCE DELLA MEDAGLIA In pista con lo spagnolo ci sarà anche Michele Pirro, che gli farà da guida nei segreti della GP23, e poi... E poi chissà. Questi test presentano sempre due facce della medaglia, sembrano un gioco ma non lo sono, e se per Toprak Razgatligolu il test con la Yamaha M1 ha poi rapidamente portato all'addio alla casa giapponese con approdo in BMW la prossima stagione, per Alvaro queste due giornate potrebbero segnare un clamoroso ritorno nel Motomondiale o, più semplicemente, rappresentare un bel gioco. Staremo a vedere. Intanto godetevi le prime immagini del castigliano in sella alla Ducati griffata dal suo team Aruba.it WorldSBK.

Pubblicato da Simone Valtieri, 20/06/2023