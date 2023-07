Donington 2023, è sempre Bautista! In gara-1 arriva il 15° successo!

SUPERPOLE In una sessione di qualifiche tiratissima la spunta il ''cannibale'' Jonathan Rea, che con la Kawasaki si prende pole e record di una delle sue piste preferite: 1:26.041 il crono del pilota nord irlandese che doma la pista di Donington dove si sta svolgendo il sesto round della Superbike 2023. In prima fila con lui ci sono le due Ducati di Alvaro Bautista (caduto in curva 8 nelle fasi finali) e di un Danilo Petrucci che sembra aver trovato il feeling giusto con la Panigale V4 R. In seconda fila ci va uno dei favoriti per la pole, Toprak Razgatlioglu che con la Yamaha ha preceduto la Kawasaki di Alex Lowes e l'altra Yamaha di Dominique Aegerter. In terza fila i due italiani Andrea Locatelli (Yamaha) e Michael Ruben Rinaldi (Ducati), in settima e nona posizione, entrambi caduti nel corso della sessione. Tra i due l'ottimo Tom Sykes che con la BMW si piazza in ottava casella. Quarta fila, infine, per Garrett Gerloff (BMW), Phillip Oettl (Ducati) e Scott Redding (BMW). Axel Bassani è solo 14°, dietro anche a Iker Lecuona con la prima delle due Honda (quella di Xavi Vierge è 17°).

GARA-1 Al pomeriggio, dopo qualche inciampo nei primi giri, Bautista prende le misure alla pista di Donington e si invola verso la 15° vittoria su 16 gare di sputate quest'anno. Al campione del mondo della Ducati fanno compagnia sul podio l'atteso Razgatlioglu, l'unico che con la sua Yamaha ha provato a reggere il ritmo dello spagnolo, e poi un bravissimo Rea, che respinge negli ultimi giri la pressione di Petrucci e nega la gioia del primo podio in Superbike all'italiano della Ducati, che però può essere soddisfatto della sua gara. Per il britannico si tradda del 250° podio in Superbike. Quinto posto per Locatelli, che nei giri finali ha passato Lowes, mentre suda le proverbiali sette camicia Bassani per difendere la settima piazza dagli assalti di Sykes, passato nei giri finali anche da Redding. Chiude la top ten Remy Gardner con la Yamaha, mentre finiscono a punti anche Vierge, Argerter, un Rinaldi da rimonta alle prese con problemi nei primissimi giri, Lorenzo Baldassarri e Isaac Vinales. Nella classifica iridata Bautista aumenta ancora di più il suo vantaggio su Razgatlioglu, portandolo a 91 punti, siglando l'11° vittoria consecutiva in Superbike ed eguagliando il suo stesso record del 2019, condiviso anche con il Rea del 2018.

Pubblicato da Simone Valtieri, 01/07/2023