La Superbike fa tappa a Misano, gli orari TV su Sky, NOW e TV8

Nel weekend del 4 giugno il mondiale Superbike approda in Italia: gli orari TV Sky, NOW e TV8 per non perdere nulla del quarto round WorldSBK 2023

ROUND MISANO IN TV Nella regione italiano che sta cercando di rialzarsi dopo le alluvioni dei giorni scorsi, arriva la Superbike a portare un po' di svago e spensieratezza, ma anche a cercare di contribuire all'indotto economico che, mai come in questo periodo, serve al territorio. Nella zona del Misano World Circuit - Marco Simoncelli non ci sono stati allagamenti e l'attività potrà svolgersi regolare nel weekend, come lo si è svolta in quello precedente con l'Aprillia All Stars. Ma la casa di Noale non c'è in Superbike (sebbene questo weekend tra le categorie di supporto ci sarà il Trofeo Aprilia 660, e dunque gli occhi sono tutti puntati sulla Ducati, reduce da test molto fruttuosi al Mugello la passata settimana. La casa di Borgo Panigale - che, a proposito, ha stanziato un milione di euro di aiuti per il territorio - sarà la favorita con Alvaro Bautista in fuga in classifica, e Michael Ruben Rinaldi in cerca di riscatto. Occhio anche ad Axel Bassani e Danilo Petrucci, reduce quest'ultimo da tantissimi giri in sella tra le colline toscane. Gli sfidanti saranno i soliti, la Yamaha di Toprak Razgatlioglu (alla prima uscita dopo l'annuncio del passaggio in BMW per fine anno) e Andrea Locatelli (confermatissimo dalla casa di Iwata), la Kawasaki di Jonathan Rea e Alex Lowes, e una schiera di outsider in sella a Honda, BMW e alle Yamaha clienti.

Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà in pista nel quinto weekend dell'anno della Superbike, trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote dal venerdì alla domenica. L'appuntamento italiano andrà in onda in diretta su SkySport MotoGP HD e sul servizio streaming NOW, e in chiaro (Superpole, Gara 1 e Gara 2) sia in diretta, sia in replica sul digitale terrestre su TV8.

WorldSBK Barcellona 2023, Alvaro Bautista (Ducati)

VEDI ANCHE

COME SEGUIRE LA SUPERBIKE IN DIRETTA E IN CHIARO? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD, NOW e TV8

Venerdì 2 giugno

9:45 - WorldSSP300 FP1

10:30 - WORLDSBK FP1 (SKY, NOW)

11:25 - WorldSSP FP1

14:15 - World SSP300 FP2

15:00 - WORLDSBK FP2 (SKY, NOW)

16:00 - World SSP FP2 Sabato 3 giugno

9:00 - WORLDSBK FP3

9:45 - WorldSSP300 - Superpole

10:25 - WorldSSP Superpole (SKY, NOW)

11:10 - WORLDSBK SUPERPOLE (SKY, NOW)

12:40 - WorldSSP300 Gara 1

14:00 - WORLDSBK GARA 1 (SKY, NOW, TV8)

15:15 - WorldSSP Gara 1 (SKY, NOW) Domenica 4 giugno

9:00 - WORLDSBK WARM UP

9:25 - WorldSSP Warm Up

9:50 - WorldSSP300 Warm Up

11:00 - WORLDSBK SUPERPOLE RACE (SKY, NOW, differita TV8 alle 13.00)

12:30 - WorldSSP Gara2 (SKY, NOW)

14:00 - WORLDSBK GARA 2 (SKY, NOW, TV814.00)

15:15 - WorldSSP300 Gara 2

Pubblicato da Simone Valtieri, 30/05/2023