Misano 2023, crollano i record di Misano: Bautista in superpole!

I ROSSI E LA ROSSA In una sessione di Superpole caratterizzata da una bella evoluzione della pista, la rottura della moto di Ruiu mentre tutti stavano migliorando ha tronacato di netto il pathos a un minuto e 45 dalla fine. Bandiera rossa per olio in pista e qualifiche finite anzitempo, proprio quando stavano per incendiarsi. La pole position va comunque ad Alvaro Bautista, che fa in tempo a ritoccare il record della pista sfiorando il muro dei 93 secondi: 1:33.017 il nuovo record della pista fissato dallo spagnolo, ma in diversi potevano griffare il proprio tempo con un bel 32, tra questi Toprak Razgatlioglu, secondo con la Yamaha, e Michael Ruben Rinaldi, terzo con l'altra Ducati del team Aruba.it. Grande giornata anche per Danilo Petrucci, che scatterà in quarta fila, davanti al collega di Ducati, Axel Bassani, e a Jonathan Rea, che con la Kawasaki c'ha messo una pezza dopo un venerdì difficile. Terza fila per Dominique Aegerter (Yamaha), Iker Lecuona (Honda) e Remy Gardner (Yamaha), mentre Alex Lowes è solo 10°, dopo essere caduto a inizio sessione. Con lui in quarta fila ci saranno Andrea Locatelli (Yamaha) e Scott Redding (BMW), anch'esso caduto ma nella seconda parte.

Superpole is red flagged and curtailed after an incident for Wild Card Gabriele Ruiu 🚩 💨#WorldSBK | #EmiliaRomagnaWorldSBK 🇮🇹 pic.twitter.com/AQMmcP418m — WorldSBK (@WorldSBK) June 3, 2023

Risultati Gara-1 Superbike Round Misano

In arrivo dopo le 15.45

Pubblicato da Simone Valtieri, 03/06/2023