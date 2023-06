Misano 2023, Bautista vince anche la Superpole Race, paura per Petrucci e Lecuona

SUPERPOLE RACE Spettacolo e spavento nella superpole race che inaugura la domenica della Superbike. La gara è stata interrotta a 3 giri dal termine in seguito a un incidente tra Danilo Petrucci (Ducati) e Iker Lecuona (Honda), con i due stesi a terra sull'asfalto, con qualche conseguenza fisica per entrambi. L'italiano ha dato una brutta frustata sull'asfalto mentre lo spagnolo è rimasto incastrato sotto alla moto lamentandosi parecchio del dolore. All'inizio della gara proprio Petrucci era stato protagonista di una partenza perfettibile e di un ingresso garibaldino in curva 2 che aveva causato la caduta di Gardner e Aegerter. Questo gli era costato un long lap penalty che l'aveva ricacciato in decima posizione. Davanti, invece, Toprak Razgatlioglu e Alvaro Bautista hanno lottato a lungo per la prima posizione, ma all'interruzione della gara lo spagnolo si era appena ripreso il comando che gli è valso la vittoria. Lotta anche per il terzo posto, con Axel Bassani che passa su Michael Ruben Rinaldi una prima volta ma viene rimesso dietro dal pilota ufficiale del team Aruba.it che alla fine si prende il podio. Jonathan Rea chiude in quinta posizione davanti al compagno di Kawasaki Alex Lowes. A punti anche Locatelli (Yamaha), Vierge (Honda) e Gerloff (BMW).

Risultati Gara-2 Superbike Round Misano

Dopo le 14.30

Risultati Superpole Race Superbike Round Misano

Pubblicato da Simone Valtieri, 04/06/2023