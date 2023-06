Misano 2023, Razgatlioglu e Bautista comandano il venerdì. Ma che Petrucci!

TOPRAK AL TOP Comincia bene per Toprak Razgatlioglu il weekend della Superbike in Italia. A Misano Adriatico, nelle FP1 del mattino, il pilota turco, che ha da poco annunciato il suo addio alla Yamaha a fine anno con direzione BMW, ha chiuso il suo miglior giro in 1.34''154, precedendo di 2 decimi la Ducati del leader del mondiale, Alvaro Bautista. Terza posizione per un ottimo Michael Ruben Rinaldi, che fino al pochi secondi dal termine comandava la sessione ma che incassa 3 decimi dalla vetta. Ad aprire la seconda fila virtuale un sorprendente Dominique Aegerter, che con la seconda delle Yamaha si mette dietro il compagno di marca Andrea Locatelli, quinto, mentre il sesto posto è appannaggio di Alex Lowes su Kawasaki. Solamente ottavo Jonathan Rea con l'altra Kawasaki ufficiale, preceduto anche dalla BMW di Garrett Gerloff. Chiudonno la top ten le Honda di Xavi Vierge e Iker Lecuona, mentre ci si attende sicuramente di più nel corso del weekend da Danilo Petrucci e Axel Bassani, per ora solo 13° e 15° con le Ducati clienti. Da segnalare anche il 18° posto di Baldassarri (Yamaha), il 20° posto di Ruiu (BMW) e il 23° di Luca Vitali, all'esordio in Superbike, su Kawasaki.

ARRIVA PETRUX Al pomeriggio si alzano le temperature sulla pista di Misano Adriatico e in un clima quasi estivo i miglioramenti rispetto al mattino sono minimi. Alvaro Bautista e la Ducati riescono comunque a infrangere il muro dei 94 secondi fissando il nuovo miglior riferimento di gioranta in 1:33.825. Alle sue spalle un sorprendente Danilo Petrucci, che al mattino si era nascosto ma che al pomeriggio, proprio sulla bandiera a scacchi ha piazzato un 1:34.276 che è anche il terzo miglior tempo di giornata. La tripletta Ducati nelle FP2 è completata da Michael Ruben Rinaldi che è terzo a mezzo secondo dal compagno di squadra. Seconda fila virtuale per la Kawasaki di Alex Lowes e la Yamaha di Toprak Razgatlioglu, che non è riuscito a replicare il miglior tempo del mattino. In generale, tutte le Yamaha sono scomparse dai quartieri alti della classifica con l'innalzamento delle temperature, e per trovare Locatelli e Aegerter bisogna scendere in 14° e 17° posizione. Tornando al top ten, si conferma Gerloff, che è sesto con la BMW, mentre Axel Bassani risale con la sua Ducati fino alla settima piazza. Ancora un ottavo posto, invece, per Rea, apparso in difficoltà sin dalla mattinata. Chiudoo la top ten Scott Redding (BMW) e Xavi Vierge (Honda), con il compagno di quest'ultimo, Iker Lecuona, caduto nel finale di sessione.

VEDI ANCHE

Risultati Prove Libere 1 Superbike Round Misano

Risultati Prove Libere 2 Superbike Round Misano

In arrivo dopo le 16

Pubblicato da Simone Valtieri, 02/06/2023