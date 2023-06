Donington 2023, Rea e Razgatlioglu in testa nella prima sessione di libere

SI RIVEDE REA Comincia bene per Jonathan Rea il weekend della Superbike in casa sua, a Donington Park. Nel Regno Unito sotto un cielo plumbeo sono andate in scena le FP1 del round britannico e il pilota della Kawasaki ha chiuso la sessione con il tempo di 1:27.627, precedendo di appena 52 millesimi il turco della Yamaha, Toprak Razgatlioglu. I due principali rivali del leader del mondiale, Alvaro Bautista, possono ritenersi soddisfatti della prima sortita in pista del weekend, così come può esserlo il sorprendente Philipp Oettl, il tedesco del Team GoEleven che ha fatto segnare il terzo miglior tempo con la Ducati. Per quanto riguarda il giù citato spagnolo, invece, è soltanto settimo, staccato di circa mezzo secondo da Rea e alle spalle anche del terzetto britannico composto da Alex Lowes (Kawasaki), dell'altra sorpresa Bradley Ray (Yamaha), che questa pista la conosce a menadito avendo bazzicato per anni il BSB, e di Tom Sykes con la BMW. Chiudono la top ten i due italiani Michael Ruben Rinaldi (Ducati) e Andrea Locatelli (Yamaha) e lo spagnolo Iker Lecuona (Honda). Sempre restando ai piloti dello Stivale, 13° Danilo Petrucci, 14° Axel Bassani e 20° Lorenzo Baldassarri.

Risultati Prove Libere 1 Superbike Round Donington

Risultati Prove Libere 2 Superbike Round Donington

Dopo le 16

Pubblicato da Simone Valtieri, 30/06/2023