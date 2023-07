Donington 2023, Sterpitoso Razgatlioglu, beffa Bautista e Rea nella superpole race

SUPERPOLE RACE La superpole race del sesto round della Superbike 2023 al Donington Park è stata una gara tiratissima, corsa su ritmi da qualifica dai primi tre. Stavolta non riesce a vincere Alvaro Bautista, che chiude a quota 11 la sua striscia record di successi consecutivi. Lo spagnolo della Ducati, dopo aver perso la prima posizione nel primo giro, si fa prendere dalla foga di recuperare timbrando un giro stratosferico (1:25.8) che gli rovina però le gomme, precludendogli di finalizzare la consueta rimonta. Il successo sembrano giocarselo dunque il padrone di casa Jonathana Rea su Kawasaki e il turco Toprak Razgatlioglu su Yamaha, con il padrone di casa infilato al tornantino del penultimo giro da una staccata folle di Toprak. Bautista però non si è certo, approfitta della bagarre tornando sui due e riuscendo a cogliere la posizione di Rea, senza però avere tempo per attaccare Razgatlioglu. Finisce con Razgatlioglu, Bautista e Rea sul podio nell'ordine, poi staccatissimi arrivano gli italiani Andrea Locatelli (Yamaha) e Danilo Petrucci (Ducati), con Alex Lowes (Kawasaki). che crolla nel finale e perde due posizioni. Settimo posto per l'ottimo Garrett Gerloff (BMW), davanti al rimontante Axel Bassani (Ducati) e a Scott Redding (BMW), che chiudono la zona punti. Cade Tom Sykes mentre delude ancora Michael Ruben Rinaldi che dopo essere finito sulla ghiaia (senza cadere) scivolando a fondo gruppo, chiude in 17° posizione.

Risultati Superpole Race Superbike Round Donington

Risultati Gara-2 Superbike Round Donington

In arrivo nel pomeriggio

Pubblicato da Simone Valtieri, 02/07/2023