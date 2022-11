EICMA 2022, le novità Kawasaki: Ninja e Z, ibrida ed elettriche e...

EICMA 2022, kermesse internazionale, è il momento di calare gli assi e mettere in mostra le novità. Kawasaki lo fa diventando ancora più... verde e presentando sullo stand ben quattro propotipi di moto dall'anima green: due elettriche, una ibrida, una a idrogeno. Non manca, però, per i più tradizionalisti, la Ninja H2 SX SE aggiornata.

KAWASAKI Z

Già presentata a Intermot a settembre, la Kawasaki Z BEV è una moto elettrica che si rivolge principalmente a chi ha fatto del commuting il proprio stile di vita. Fedele nel design e nelle linee agli stilemi della faniglia Zeta, presenta una dotazione ciclistica standard, con forcella a steli tradizionali e freni a disco su entrambe le ruote.

Kawasaki Z BEV 2023

KAWASAKI NINJA

Allo stand anche la versione carenata, la Ninja, alimentata a doppia batteria. Entrambe le moto possono essere guidate con la patente A1 e da quanto sappiamo dovrebbe essere in arrivo nel corso del 2023.

Kawasaki Z BEV Ninja

KAWASAKI IBRIDA

La vera grande novità sullo stand Kawasaki è il prototipo della moto HEV, ibrida, in arrivo non prima del 2024. Compromesso tra il motore tradizionale e il più radicale elettrico, la HEV porta con sé un'idea di fondo molto interessante, quello di coniugare rispetto dell'ambiente e possibilità di circolare anche nei centri urbani con misure più restrittive con una moto senza limitazioni e senza compromessi appena fuori porta.

VEDI ANCHE

Kawasaki HEV ibrida

PROPULSORE A IDROGENO

Ancora in fare sperimentale, il propulsore a idrogeno basato sul motore della Ninja H2 Supercharged potrebbe un giorno entrare nella gamma Kawasaki, con l'obiettivo della Casa di raggiungere la neutralità carbonica. Staremo a vedere.

Kawasaki prototipo a idrogeno

KAWASAKI NINJA H2 SX SE

Tra le fila di Akashi poteva ovviamente mancare una motocicletta tradizionale. Kawasaki porta a EICMA 2022 un aggiornamento della Ninja H2 SX SE, la sport tourer sovralimentata da 200 CV, che presenta migliorie come il sistema degli abbaglianti automatici.

Kawasaki Ninja H2 SX 2023

Pubblicato da La redazione, 08/11/2022