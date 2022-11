Kawasaki: a EICMA Z e Ninja diventano elettriche. Le vedremo nel 2023

Quella di EICMA non è la prima assoluta per la moto elettrica di Kawasaki. A Intermot la Casa di Akashi aveva infatti portato la Z BEV e ora, al salone di Milano, arriva non solo la naked, ma anche la sportiva Ninja spinta a batterie.

SPORTIVA Mentre la Z elettrica è ben riconoscibile per via della mancanza del motore, subito sotto al serbatoio, la verdona carenata sembra in tutto e per tutto una moto a motore termico, assenza dello scarico a parte, si intende. La Ninja BEV è alimentata tramite doppia batteria con una capacità massima di 3,0 kW/h. La ciclistica è semplice ma efficace: forcella a steli tradizionali e freni a disco su entrambi i cerchi a 5 razze sdoppiate.

PER I GIOVANI Che si tratti della Z o della Ninja, le Kawasaki BEV saranno entrambe disponibili per i possessori di patente A1 e arriveranno presto: saranno in vendita nel 2023.

Pubblicato da Michele Perrino, 08/11/2022