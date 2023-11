EICMA 2023: le novità Kawasaki raccontate in video

Tra le novità di Kawasaki a EICMA 2023 c'è la nuova Z7 Hybrid prima motocicletta ibrida della storia in grado di muoversi sia con la sola elettricità sia in combinazione con il motore a combustione. Se nelle auto questa tecnologia è già nota, nel mondo delle moto si tratta di una novità assoluta e per ora non ancora realmente esplorata. Le altre novità raccontate nel dettaglio da Enrico Bessolo, direttore Marketing e Commerciale di Kawasaki Italia.

DUE NUOVE SPORTIVE 500CC Altre due grandi novità sono la Z500 e la Ninja 500. Entrambe si rivolgono a un pubblico giovane, perché possono essere condotte con la patente A2, e guardano al futuro perché, almeno secondo Kawasaki una cilindrata come la 500 è in grado di rivolgersi a un pubblico ampio. Il segmento delle medie è in grande crescita e poter offrire un prodotto maturo anche ai più giovani potrebbe poi aiutare il marchio a costruirsi una reputazione verso le prossime generazioni di motociclisti. Oltre all'ibrido, Kawaskai sta investendo nell'idrogeno ed entro il 2030 commercializzerà la prima moto alimentat ad H2.

Pubblicato da Isabella Galli, 09/11/2023