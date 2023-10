Kawasaki Ninja 40th Anniversary: vuoi una ZXR ma sei in ritardo di trent'anni?

Ninja spegne 40 candeline e Kawasaki la celebra regalando alle sue 4 cilindri una nuova livrea che richiama le Ninja dei primi anni ’90. Vediamola nel dettaglio.

Kawasaki Ninja ZX-6R 40°Anniversario di tre quarti

TRIBUTO ZXR Ben pochi modelli possono vantare una storia lunga 40 anni, semplicemente perché poche sono state apprezzate e amate come la dinastia Ninja: un nome che da solo evoca sportività e ''cattive maniere'' dall’estremo oriente. Gli appassionati di motociclismo sanno bene cosa le “moto verdi” rappresentino e, proprio sul colore, ha lavorato Kawasaki per celebrare il quarantesimo compleanno della sua stirpe di gloriose sportive: diamo il benvenuto quindi ad una grafica che richiama quella della serie ZXR nata nel lontano 1989, capace di togliere il sonno a tutti coloro che, nei primi anni ’90, in una moto cercavano prima di tutto le prestazioni. Ecco allora che la nuova livrea accoppia perfettamente bande bianche, blu e, ovviamente,verdi (colore ripreso anche nei cerchi).

Kawasaki Ninja ZX-10R 40°Anniversario vista laterale sinistra

DETTAGLI NOSTALGICI Non solo colori: caratteristica è anche la grande scritta Kawasaki sulla parte inferiore delle carene con i caratteri originali delle ZXR, così come la sigla del modello sul codino, mentre sul serbatoio è presente il logo del 40° anniversario. Abbiamo detto che i modelli a cui è dedicata questa livrea sono le Ninja 4 cilindri ossia la superbike ZX-10R, la media ZX-6R– che nel 2024 ritorna in vita – e la nuovissima ZX-4RR (qui la prova video di Michele). I prezzi non sono ancora stati comunicati, ma chi non spenderebbe qualche centinaio di euro in più per una 4 cilindri di Akashi bella così? Magari EICMA sarà l'occasione per ammirarle dal vivo per la prima volta...

Pubblicato da Alessandro Moro, 30/10/2023