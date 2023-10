Nasce il Ninja Trophy ZX-4RR per celebrare i 40 anni del brand

Nel 1984 nasceva la Kawasaki GPz900R, capostipite della famiglia “Ninja”, dinastia che si è evoluta per 40 anni, passando per modelli incredibili come la missilistica H2r da 310 CV e arrivando anche alle piccole cilindrate. L’ultima arrivata, la carismatica ZX-4R ed RR, che abbiamo appena provato (qui il link alla prova di Michele), ne celebrerà l’anniversario con un Trofeo dedicato.

NASCE IL TROFEO Kawasaki Italia, in collaborazione con K-Racing Sports, torna ad organizzare un Trofeo Monomarca: il Ninja Trophy ZX-4RR 2024, costituito da 5 Round sui principali circuiti italiani (si aspetta la pubblicazione del calendario FMI a novembre di quest’anno per avere più dettagli), all’interno del Campionato Italiano Velocità (CIV). La missione di questo Trofeo, dice il direttore commerciale di Kawasaki Italia Enrico Bessolo, è quella di portare nuova enfasi nel mercato delle sportive medie-piccole in tutta Europa, come lascia intendere anche lo slogan di questa ZX-4RR: “Awaken your supersport” - ''Risveglia la tua supersportiva''.

Kawasaki Ninja Trophy ZX-4RR

LA MOTO E IL KIT Per chi si fosse perso la prova di Michele ricordiamo qualche dato: la nuova ZX-4RR è spinta dal nuovo motore 4 cilindri in linea da 399cc, con una potenza di 80 CV a 14.500 giri/min (con RAM-Air), con limitatore oltre 15.000 giri/min.

La nuova Ninja ha un telaio ispirato al mondo WSBK e presenta già di serie un pacchetto elettronico da categoria superiore che comprende il quick-shifter e schermo LCD a colori che integra una funzione track-mode per visualizzare tempi sul giro, marcia inserita e giri motore. Per poter partecipare al trofeo le moto partecipanti saranno dotate di un Kit Racing di cui le principali componenti sono: carenatura completa, scarico completo, set pneumatici, kit protezioni motore, kit manubrio e pedane, leva freno e frizione e relative protezioni, filtro aria.

INFORMAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE:

Costo Iscrizione + Kit Racing - euro 5.900 (IVA Esclusa)

Prezzo moto - euro 9.690 (Listino al Pubblico)

Dove compro la moto? - Dealer ufficiali Kawasaki

Disponibilità - Da ottobre nelle concessionarie

Montepremi - Premiazione ogni round

Servizio assistenza in pista - Personale tecnico K Racing Sports

Tutor per la formazione - Piloti professionisti

Premiazioni e Classifica Finale - Rider/team/dealer

GLI ALTRI TROFEI Quello di Kawasaki si pone come alternativa ad altri trofei monomarca di successo come l’R7 CUP, le cui moto in griglia sono paragonabili alla ZX-4RR a livello di potenza (anche se più grandi di cilindrata), o il Trofeo RS 660 di Aprilia nato nel 2021 (qui i dettagli). Un altro campionato di successo, con un approccio differente, sia per la tipologia della moto che per la formula di gara, è il Moto Guzzi Fast Endurance con le V7 preparate dai fratelli Guareschi (a cui abbiamo partecipato nel 2021). Chissà che il nuovo Ninja Trophy ZX-4RR possa eguagliare o persino superare il successo di questi altri campionati monomarca…

Pubblicato da Alessandro Moro, 12/10/2023