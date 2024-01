Kawasaki, che promo fino a marzo! E la Z900 è... in regalo (quasi)

Fino alla fine del mese di marzo Kawasaki propone in offerta Z900, Versys 650 e 1000 e Ninja 1000 SX: scopriamo promozioni e sconti

Vi abbiamo raccontato negli scorsi giorni le promozioni moto del mese di gennaio – anche in video – ma quelle di Kawasaki sono arrivate un po'... lunghe. Iniziate il 16 gennaio e valide fino al 31 marzo, riguardano Z900, Versys 650 e 1000 e Ninja 1000 SX: scopriamo in dettaglio di cosa si tratta!

La nuda a 4 cilindri è oggetto di una promozione fino alla fine del mese di marzo: la naked 4 cilindri è scontata di 1.300 euro, il che significa che per portarsi a casa la Z900 servono 8.990 euro.

Le Kawasaki Versys 650 2024

VEDI ANCHE

Le crossover di Kawasaki vengono offerte con il Kit Tourer in omaggio fino alla fine di marzo. Sulla Versys 650 il kit, del valore commerciale di 980 euro, comprende valigie laterali da 56L a sgancio rapido e chiave unica, borse interne, paramani, protezione serbatoio e pellicola protettiva strumentazione. Sulla Versys 1000 il kit, del valore di 900 euro, è composto da valigie laterali da 56L a sgancio rapido e chiave unica e borse interne.

La Kawasaki Ninja 1000 SX

Anche sulla moto sport-touring Ninja 1000 SX, fino al 31 marzo, c'è il Kit Tourer in omaggio: compreso nel prezzo – per un valore di 1.400 euro – ci sono valigie da 56L a sgancio rapido e chiave unica, borse interne, protezione serbatoio, parabrezza maggiorato, pellicola protettiva strumentazione, manopole riscaldabili, presa 12 V e supporto universale per smartphone.

Pubblicato da Michele Perrino, 22/01/2024