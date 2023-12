Ninja d'inverno, Kawasaki presenta la serie limitata ZX-10RR Winter Test

Il campionato WSBK 2023 ha chiuso i battenti due mesi fa, ma tutti i team stanno già preparando la nuova stagione. Innanzitutto, dobbiamo registrare qualche cambio di casacca, per esempio Kawasaki ha accolto Axel Bassani, che nel 2024 affiancherà Alex Loews alla guida della ZX-10RR. Per celebrare le giornate di test invernali che si svolgeranno a Jerez, Kawasaki ha presentato la sua ammiraglia con una nuova livrea speciale. Si tratta della Limited Edition ''Winter Test'', che è disponibile in una serie numerata di 25 pezzi, di cui solo cinque destinati al mercato italiano. Il bombardone a quattro cilindri è la moto più vincente della SBK moderna e il modello di serie è capace di erogare qualcosa come 204 CV di potenza massima. E con la “quasi” gemella ZX-10R, un po’ meno sofisticata, in grado anch’essa di superare i 200 CV, la stirpe delle “Ninjone” è al sicuro per i prossimi anni e, anzi, in allestimento “Winter Test” non fa altro che rendere la gamma più ricca ed esclusiva.

Kawasaki ZX-10RR Winter Test Limited Edition: la versione stradale e la SBK in pit lane PEZZI PREGIATI E COLORAZIONE SPECIALE La ZX-10RR è la replica omologata stradale della moto che guideranno nella stagione 2024 i due alfieri del team di Hakashi e sarà equipaggiata con un silenziatore Akrapovic street legal per regalarle un sound unico e un'esperienza di guida ancora più aderente alla pista. Oltre alla colorazione inedita Ebony Black e gli accenti giallo fluo, la “Winter Test” si distingue per un altro dettaglio esclusivo: il cupolino è impreziosito da un logo a forma di cristallo di neve e il carattere Kanji ''Fuyu'', che significa ''inverno''.

Kawasaki ZX-10RR Winter Test Limited Edition: il logo del fiocco di neve sotto il cupolinoPACCHETTO VIP PER I CLIENTI Chi deciderà di acquistare questa limited edition, avrà inoltre diritto ad un premio esclusivo: due VIP pass per vivere insieme un’esperienza indimenticabile nell’hospitality del Kawasaki Racing Team, durante una gara del mondiale SBK a scelta. Insomma, un’occasione più unica che rara per godersi l’esperienza delle gare per moto derivate di serie in prima persona. La Ninja ZX-10RR Winter Test sarà ordinabile presso le concessionarie ufficiali della rete Kawasaki a partire da febbraio e avrà un prezzo di 33.000 euro euro franco concessionario.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 25/12/2023