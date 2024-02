Lewis Hamilton torna su Fortnite, anche in versione Lego

La scorsa settimana ha scioccato il mondo della F1 con l'annuncio del suo passaggio alla Ferrari a partire dalla stagione 2025 e ora Lewis Hamilton torna a far parlare di sé. Questa volta il contesto è quello dei videogame e in particolare di Fortnite, il celebre gioco online multiplayer sviluppato da Epic Games. Dopo il grande successo ottenuto dalla skin del pilota rilasciata durante il Capitolo 4, divenuta una delle più popolari tra gli utenti, il sette volte campione del mondo è ora presente anche nella stagione 5.

NOVITA' LEGO Nell'aggiornamento v28.20 appena rilasciato, Hamilton in versione personaggio di Fortnite è stato nuovamente reso disponibile assieme ai suoi abiti originali, i tre bundle principali e tutte le skin. La novità è rappresentata da un stile Lego, con il pilota che appare come un omino del celebre gioco di costruzioni.

The heroic @lewishamilton is here ⚡



Pick up his LEGO Style in the Item Shop! pic.twitter.com/K7E19SHjFp