Bmw svela il prototipo M Hybrid V8: dal 2023 in pista nell'IMSA (e forse a Le Mans)

Il futuro delle corse targato Bmw adesso ha anche un modello che può far sognare i fan del marchio. Nell’episodio 7 della serie di video su YouTube chiamata MBEDDED, la casa dell’Elica ha infatti svelato in anteprima il disegno e la livrea della nuova Bmw M Hybrid V8. E, cioè, il prototipo LMDh impegnato nel campionato endurance Imsa a partire dal 2023 e che segnerà il ritorno in prima persona del costruttore tedesco nel motorsport dopo l’uscita di scena dal Dtm e dalla Formula E.

La presentazione della Bmw M Hybrid V8. Vista 3/4 anteriore

LIVREA CELEBRATIVA Pochi i dettagli tecnici ufficializzati, se non quelli immediatamente evidenti nel nome: il motore sarà infatti un V8 ibrido che attingerà a piene mani dall’esperienza tradizionale nella realizzazione di propulsori termici, ma anche dalle nozioni accumulate negli anni nella massima serie elettrica. E se gli appassionati di tecnica non hanno dunque grandi dati su cui fantasticare – peraltro non si tratta del modello definitivo, con gli ingegneri Bmw che hanno già specificato di dover condurre dei test nei prossimi mesi prima di omologarlo per le corse – ci sono le prime immagini pubbliche a soddisfare tutti gli altri…

La presentazione della Bmw M Hybrid V8. Vista 3/4 posteriore

C’È UN PEZZO D’ITALIA La livrea provvisoria presenta i classici colori di Bmw M, il bianco di base con inserti in rosso, blu navy e celeste, combinati a formare un disegno mimetico che da un lato vuole celare i dettagli allo sguardo degli avversari e, dall’altro, sta a ricordare le livree del passato per celebrare i 50 anni della divisione sportiva della casa bavarese. Non manca neppure un bel pezzo di Italia, visto che il telaio è progettato da Dallara, il costruttore con sede a Varano de’ Melegari che è tra i leader mondiali nella costruzione di auto per le corse.

La presentazione della Bmw M Hybrid V8. Dettagli della carrozzeria

QUANDO A LE MANS? Una volta ultimati i necessari test dinamici e ottenuta l’omologazione LMDh, la Bmw M Hybrid V8 debutterà nel campionato americano endurance Imsa a partire dalla stagione 2023, con l’obiettivo dichiarato di scendere in pista già nella prossima edizione della mitica 24 Ore di Daytona, in programma a fine gennaio. Per effetto dell’accordo tra Imsa, Fia e Aco (gli organizzatori della 24 Ore di Le Mans), dalla prossima stagione le vetture con specifiche LMDh – Le Mans Daytona Hybrid, scelta anche, tra gli altri, da Audi, Porsche, Lamborghini e Alpine – potranno competere insieme alle LMH – Le Mans Hypercar, per il momento Toyota, Peugeot e Ferrari – in entrambi i campionati. Dunque, Bmw potrà a tutti gli effetti partecipare anche alla Le Mans e al Wec con la stessa auto presentata oggi. Anche se, almeno per adesso, i comunicati della casa parlano solo di Imsa.

Pubblicato da Salvo Sardina, 06/06/2022