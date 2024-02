Nuova BMW X2: prova del SUV sportivo che punta su stile, lusso e piacere di guida

Dopo X1 di nuova generazione, BMW raddoppia la cifra e presenta anche X2. Attenzione, oggi non più una ''semplice'' gemella sportiva della X1, come succedeva prima, ma un modello quasi del tutto a sé stante. E se adesso X1 è più matura, con design e spazi interni da SUV compatto, a X2 piace sottolineare stile e sportività. Subito, al primo sguardo, e con misure e caratteristiche ben diverse. Da notare che X2 debutta con motori a benzina e diesel, anche ibridi e per la prima volta in un modellod ella famiglia X con numeri pari, nella variante 100% elettrica iX2. La plug-in, resta appannaggio della X1.

Nuova BMW X2: il SUV coupé debutta in Italia

Ma quello che di primo impatto sgancia il nuovo SUV sportivo da quello tradizionale è il design. Inizialmente non convincevano le proporzioni, la coda sembrava un po’massiccia e alta, forse troppo. Osservandolo da vicino, al contrario, si ritrova il giusto equilibrio tra davanti e dietro. Piace il frontale, bello aggressivo, che sale verso la zona alta del SUV, e il tetto, che invece va giù, inclinato sul posteriore che chiude con il piccolo spoiler. Adesso, la X2 si avvicina molto al concetto di stile dei modelli più grandi X4 e X6, anche se il lato B sembra sempre un tantino abbondante. Inoltre, ci sono tanti dettagli esclusivi come i fari full LED affilati, i parafanghi larghi e muscolosi e la cornice della mascherina che può illuminarsi. Se vogliamo tirare in ballo un attimo la precedente X2, basta un solo numero: 19, che sono i cm in più di lunghezza.

Nuova BMW X2: la differenza di misure con il modello della precedente generazionePIÙ GRANDE DELLA X1 Nei suoi 4 metri e 55 è anche più lungo della nuova X1 di 5 cm. Il passo arriva a 2,69 metri cioè 2 cm in più, da recuperare un po’ di spazio per chi sta dietro. Poiché se da un lato togli - sappiamo che i SUV coupé non sono il massimo in altezza, soprattutto in seconda fila - dall’altro aggiungi per regalare qualcosa a gambe e, magari, spalle. Qui, la larghezza arriva a 1,85 metri per 1,59 di altezza. Diciamo che fino al metro e 80 di statura non avrete problemi ad accomodarvi. E le misure abbondanti si riflettono su un baule che passa da 560 a 1.470 litri, da 90 a 115 litri in più della vecchia X2, ma tenete presente che la nuova X1 arriva a un massimo di 1.600 litri con gli schienali posteriori reclinati e con una soglia di carico più bassa.

Nuova BMW X2: il baule da 560 a 1.470 litri ma con soglia di carico un po' alta

Gli interni sono famigliari poiché replicano quelli della multispazio Serie 2 Active Tourer e del SUV X1 più recenti, guardate i contenuti sui canali di Motorbox per approfondire l’argomento. I sedili di questa X2 sono ben sostenuti ed è gradevole trovare la giusta dose di comfort senza rinunciare a un bel contenimento del busto e delle gambe. L’abitacolo non è troppo “chiuso”. Quella sgradevole percezione di poca luce che trasmettono alcuni SUV/Coupé, qui c’è meno. Ma il lunotto è piccolo e dietro si vede un po’poco. Va da sé che per parcheggiare viene in aiuto la telecamera posteriore, oppure quelle con visuale a 360° opzionali.

Nuova BMW X2: i sedili sportivi sostengono bene il corpo e sono anche molto confortevoli

Davanti agli occhi del guidatore ci sono due display in un’unica cornice curva, con il quadro strumenti da 10,25” e l’infotainment da 10,7”. I comandi sono distribuiti fra volante, touchscreen al centro e console più in basso che, come su X1 e Serie 2 Active Tourer è una sorta di penisola semisospesa. Una scelta furba per creare un vano svuota tasche al di sotto. Il sistema operativo idrive 9 promette di essere più intuitivo di iDrive 8, ma restano tante icone sul touchscreen. Sono davvero numerose e portano a menù e sottomenù ai quali bisogna abituarsi. Per esempio come la regolazione a sfioramento del clima, oppure la ricerca del computer di bordo per trovare il dato dei consumi.

Nuova BMW X2: la plancia con il doppio display per strumenti (10,25'') e infotainment (10,7'')CI SONO ANCHE I VIDEGIOCHI L'impressione è che serve un po' di tirocinio prima di sfruttare del tutto il potenziale dell'infotainment. Apprezzabile, invece, che sulla console ci siano le ben più amichevoli rotellina per il volume della radio, i tasti per i drive mode oltre alla levetta del cambio. Non può mancare su un modello tanto all'avanguardia la connessione alla rete, la compatibilità con Apple CarPlay, Android Auto, Amazon Alexa e Air Console per gestire i servizi di bordo e a casa, i viaggi, la musica, i video in streaming e anche i videogame con lo smartphone che servirà da controller. Infine, c’è uno zelante maggiordomo virtuale, che aiuta ogni volta che lo chiamate in causa, non mancano quattro prese USB-C e la ricarica wireless per il cellulare.

Ma come va la nuova X2? Partiamo subito dal motore di questo test: il vivace tre cilindri millecinque, turbo-benzina, mild-hybrid 48V della SDrive 20i. Per un SUV così grande e da oltre 1.600 kg di peso, potrebbe sembrare un po’ sottodimensionato, ma in realtà se la cava piuttosto bene. I 170 CV, di cui 20 dal piccolo motore EV nel cambio DCT a 7 rapporti e i 280 Nm di coppia gli regalano una bella vivacità, anche se i 300 CV della X2 M35i o i 400 Nm della 2.0 diesel – con in più la trazione integrale - fanno un altro effetto.

Nuova BMW X2: motori benzina, diesel anche ibridi e 100% elettricoPIACE PER LA SUA EROGAZIONE Ad ogni modo, c’è una bella erogazione di potenza con una piacevole spinta da basso regime e un buon allungo finale, che valgono uno 0-100 in 8,3 secondi e una punta massima di 213 km/h. Il tutto con un cambio automatico puntuale anche se un po’ spigoloso in certe situazioni. Per esempio, partendo da fermo, dove il primo attacco è più brusco, o in modalità Sport, con innesti e scalate più secchi. Con gli altri Drive Mode, che privilegiano comfort e risparmio di benzina, questo effetto sparisce quasi del tutto a favore di una guida più fluida. E sterzo e sospensioni non fanno un plissé quando messi un po’ sotto pressione, con una piacevole risposta e precisione del volante e l’ottimo comfort su strada. Niente da fare, il consueto equilibrio dinamico che distingue ogni BMW - che sia una berlina, una wagon, un SUV sportivi o meno - anche qui si merita un buon voto. Lato consumi si potrebbe dire lo stesso, visto che il computer di bordo ha registrato un valore medio di quasi 17 km/litro. Tuttavia, è un dato che va preso con riserva poiché la prova si è svolta quasi del tutto su favorevoli strade extraurbane. In ogni caso, è un dato che può dare un'idea di massima sul buon rendimento del tre cilindri benzina MHEV di BMW, ma ne sapremo di più quando avremo la X2 sDrive 20i in redazione per un test più approfondito.

Nuova BMW X2: il consueto equilibrio dinamico dei modelli dell'elica

Cosa manca? Gli ADAS per l’assistenza di secondo livello non ci sono tutti e su una premium ce li aspetteremmo. Ma integrandoli con alcuni pacchetti opzionali la sicurezza e il comfort nel traffico cittadino, come in autostrada, tocca il massimo con interventi delicati e una guida fluida. Il listino attacca a 44.800 euro per la X2 sDrive 18d, la sDrive 20i parte da 46.100 euro, la xDrive 20d sale a 50.200 euro. Sommate circa 4.000 euro per le rispettive versioni MSport. La potente M35i arriva a 63.200 euro mentre per l’elettrica iX2 eDrive 20 e xDrive 30 il prezzo parte da 49.100 e 60.000 euro, sempre al netto degli optional, che possono far salire di molto l'importo finale.

Nuova BMW X2: prezzi di attacco a partire da 44.800 euro per la sDrive 18d

Motore 1.499 cc, 3 cilindri, turbo-benzina, mild hybrid 48V Potenza max 170 CV Coppia max 280 Nm Velocità massima 213 km/h 0-100 km/h 8,3 secondi Cambio automatico a doppia frizione Steptronic, 7 rapporti Trazione Anteriore Dimensioni 4,55 x 1,85 x 1,59 m Bagagliaio da 560 a 1.470 litri Peso a vuoto con conducente 1.645 kg Prezzo Da 46.100 euro

Pubblicato da Alessandro Perelli, 29/02/2024