Nuova BMW X2, faccia da X6. Reveal a ottobre? Il video teaser

Che quella sagoma appartenga proprio a BMW X2 nuova generazione (la seconda), lo diciamo noi, non BMW in prima persona. Ma se incrociamo le ''intercettazioni'' degli scorsi mesi con ciò che quelle immagini lasciano intravedere, il video teaser che la Casa pubblica sulla propria pagina Facebook sembra tuttavia lasciare poco spazio ai dubbi. È nuova X2, il soggetto di una clip che ha il compito di generare un pizzico di sana ansia anticipatoria. X2, o il suo fratello a batterie, ''Sua elettrificazione'' BMW iX2.

X-FAMILY FEELING Come da copione, il breve video svela giusto silhouette e firma luminosa. Nuova BMW X2 adotterebbe dunque una calandra a doppio rene illuminata (o illuminabile), la cui forma poligonale è di matrice X6. A loro volta, gli aggressivi gruppi ottici somigliano ai fari di BMW X1, benché la grafica a LED sarà specifica per il modello. Che proprio di X1, altro non è che la variante SUV coupé, condividendone la piattaforma, la gamma motori, l'abitacolo. In generale, le proporzioni combaciano con quelle del prototipo sotto camuffamento delle nostre precedenti foto spia: rispetto all'attuale generazione, nuova X2 più ''SUV'' e meno berlina rialzata. Sbalzo posteriore più lungo di prima e spazio per una linea del tetto che scende più ripida, come su X4 e X6. Si scorgono anche spoiler integrato e luci posteriori alte.

Nuova BMW X2, calandra esagonale stile nuova X6

VEDI ANCHE

CATTIVA MA PULITA Gli ''spy shot'' confermano l'esistenza di una performante X2 M35i xDrive che - come su X1 M35i - dovrebbe estrarre 316 CV dal 4 cilindri 2,0 litri turbo benzina. Anche la full electric iX2, probabilmente, rispecchierà le specifiche di iX1 eDrive30: doppio motore da 313 CV di sistema, autonomia di 413-439 km grazie a una batteria da 64,7 kWh. Dato il carattere più sportivo, è possibile che invece iX2 non venga somministrata in una variante a motore singolo.

Nuova BMW X2 M35i, le nostre foto spia

COMING SOON BMW non ha annunciato una precisa data di debutto, ma a giudicare da quell'espressione (''prossimamente''), alla premiere non manca più di qualche settimana. Scommettiamo sul mese di ottobre 2023.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 29/09/2023