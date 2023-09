Nuova BMW M4 CS: dopo la berlina arriva anche la coupé "palestrata"

Elimina due porte ma prende in prestito quasi tutto dalla gemella berlina M3 CS per piazzarsi a metà strada fra la M4 e la M4 CSL. Ecco come è fatta

La famiglia BMW M sta per allargarsi, infatti la succursale sportiva della Casa di Monaco è quasi pronta per lanciare la nuova M4 CS, dando seguito al modello della generazione precedente apparso l'ultima volta nel 2017. La M4 CS condividerà gran parte dei suoi componenti con la gemella a quattro porte M3 CS che BMW ha presentato a gennaio e si inserirà tra le M4 standard e la più specialistica M4 CSL.

BMW M4 CS: in arrivo nel 2024, in foto la più performante M4 CSLCOME CAMBIA Ma vediamo cosa metterà sul piatto la M4 CS a partire dalla parte tecnica. La supersportiva tedesca presenterà un notevole aumento di potenza rispetto al modello base e sarà equipaggiata anche con lo stesso sistema di trazione integrale xDrive. Niente di nuovo (ma usiamo il condizionale) sotto il cofano, dove troverà posto un sei cilindri 3.0 biturbo già presente nella M4 CSL e che eroga 550 CV. Tuttavia, la CS non raggiungerà gli obiettivi di risparmio di peso della CSL, ma quasi certamente perderà qualche chilo rispetto alle sue specifiche originali. Infatti, la berlina M3 CS utilizza una quantità generosa di carbonio per elementi come il cofano, i sedili e lo spoiler; quindi, aspettatevi che anche per la coupé venga impiegata la stessa filosofia. Stesso discorso vale per le modifiche al telaio, al differenziale e ad alcuni componenti della carrozzeria, con l’aggiunta di pneumatici ad alte prestazioni.

BMW M4 CS: la M3 con il facelift previsto per il 2024MA QUANDO ARRIVA? Una fonte autorevole come il media web inglese Autocar cita l'amministratore delegato di BMW Motorsport, Franciscus van Meel, secondo cui la M4 CS arriverà negli showroom a metà del prossimo anno. Inoltre, nel 2024 faranno la loro comparsa anche una serie di modifiche a bordo della M3 e della M4. In effetti, abbiamo già visto alcuni prototipi delle due auto in fase di collaudo. Le immagini suggeriscono che è in arrivo un nuovo set di fari a LED, anche se resta da vedere se è previsto un aumento di potenza.

BMW M4 CS: con la coupé sportiva l'anno prossimo anche M5 e M5 TouringANCHE M5 E M5 TOURING NEL 2024 Ultimo ma non meno importante, voci da Monaco confermano che i modelli M5 e M5 Touring arriveranno l’anno prossimo. Ricordiamo infine che le nuove versioni della M5 saranno le prime in assoluto a sfruttare tutta la potenza del sistema ibrido, prendendo in prestito la tecnologia utilizzata nel SUV sportivo XM. Possiamo quindi aspettarci che i dati di potenza della veloce berlina siano nell'ordine degli 800 CV per 1.000 Nm di coppia che, se confermati, farebbero sconfinare la Serie 5 Motorsport nel territorio delle supercar.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 14/09/2023