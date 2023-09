Il video POV della BMW M4 CSL che spacca il cronometro al Nurburgring

Quello di BMW al Nurburgring è un vero e proprio assalto: è recentissima la notizia che la BMW M2 ha strappato il record tra le compatte ai danni dell'Audi RS 3 e ora tocca alla BMW M4 CSL ritoccare un primato già suo tra le berline di medie dimensioni. E che ritocco! Con un crono di 7'18''137 il solito Jörg Weidinger (ingegnere addetto allo sviluppo e pilota da corsa) taglia di oltre due secondi il tempo precedente. Qui sotto il video POV del giro record.

LA BMW M4 CSL IN CIFRE La sigla CSL sta per Coupé Sport Leichtbau (struttura leggera) e abbinata alle altre lettere BMW M4 sta a indicare una versione alleggerita e a trazione posteriore della coupé di Monaco. Il suo sei cilindri in linea biturbo da 3,0 litri eroga 550 CV e 650 Nm di coppia, per uno 0-100 km/h in 3,7 secondi e una velocità massima autolimitata di 307 km/h. Le gomme usate per il record sono le sportivissime Michelin Pilot Sport Cup2R nelle misure 275/35R19 davanti e 285/30R20 dietro. Prezzo, da 188.000 euro, per chi fosse interessato a tentare di battere il primato di Jörg.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 01/09/2023