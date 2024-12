Coming soon: Alfa Romeo Junior Q4, mi manda Jeep Avenger 4xe

Per una nuova Alfa Romeo con la trazione posteriore: prego, ripassare un'altra volta. O meglio: prego, riavvolgere il nastro, visto che non è in programma né ora, né in futuro (almeno, se parliamo di trazione posteriore di tipo meccanico). Per una nuova Alfa Romeo con trazione integrale, invece, prego, accomodarsi. Ok, Junior Q4 è una 4x4 del genere ''misto'', cioè una 4x4 elettrificata. Ma è un 4x4 che è già stato collaudato. E sai da chi? Da sua sorella Jeep Avenger 4xe. Che con questa soluzione dice di trovarsi bene. Nell'attesa che aprano le ordinazioni, ripassiamone il funzionamento.

Junior Q4, integrale termo-elettrica

A LEZIONE DA JEEP In anteprima al Salone di Bruxelles (10-19 gennaio 2025), Alfa Romeo Junior Q4 prende le mosse da Junior Ibrida, ma raddoppia la componente elettrica, raddoppiando così anche gli assi motrici. Più in dettaglio: motore 3 cilindri turbo benzina di 1,2 litri da 136 CV accoppiato a due motori elettrici da 21 kW ciascuno, dei quali uno è sempre integrato nella trasmissione automatica doppia frizione a 6 marce, mentre il secondo viene montato sull'asse posteriore (con sospensioni indipendenti Multilink), a restituire così una trazione integrale senza collegamento fisico tra i due assi. Per assicurare massima trazione e stabilità, il motore posteriore è dotato di un riduttore che moltiplica la coppia alla ruote fino a 1.900 Nm. Sostiene Alfa Romeo come questa configurazione consenta ''una distribuzione ottimale della coppia, una trazione eccellente in tutte le condizioni di guida, un'esperienza confortevole e sicura in ogni situazione, facendo di Junior Q4 il SUV compatto ''ideale per affrontare anche le strade più difficili e le condizioni climatiche avverse''. Maggiore altezza da terra? Pare di no. Dopotutto, Alfa non è Jeep. E su Junior Q4, l'integrale torna utile per la guida sportiva, più che per l'off-road.

Due motori elettrici, uno per asse motrice

GENETICAMENTE MODIFICATA Come ogni Alfa che si rispetti, anche Junior Q4 è equipaggiata di selettore DNA. O dovremmo chiamarlo... DNQA? In sostanza, è l'equivalente del Selec Terrain che sta su Avenger 4xe. Modalità “Dynamic” per la massima potenza, modalità “Natural” per l'uso quotidiano, modalità “Q4” (ecco la novità) per le condizioni di bassa aderenza. Infine, modalità “Advanced Efficiency” per ottimizzare i consumi. In condizioni di grip precario o in caso di forte pendenza, il sistema Q4 si attiva comunque in automatico, indipendentemente dalla modalità di guida in funzione in quel momento. Trazione integrale a disposizione anche con un basso livello di carica della batteria grazie alle logiche elettroniche raccolte nella sigla Power Looping Technology.

Il selettore DNA guadagna una modalità specifica

IN MEDIAS RES Alfa Romeo Junior Q4 in vendita a partire da gennaio-febbraio 2025, a un prezzo che - pronostichiamo - attaccherà a quota 35.000 euro o poco più. Cioè qualche migliaio di euro in più di Junior Ibrida, qualche migliaio di euro in meno di Junior Elettrica. Stay with us.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 19/12/2024