Jeep Avenger 4xe: da urban SUV a off-road in un attimo con la trazione integrale EV (video)

Lo sport utility MHEV si fa più versatile con le quattro ruote motrici e debutta con una edizione di lancio in collaborazione con il brand "outdoor" The North Face

A Jeep Avenger non basta essere Auto dell’Anno 2023, avere raccolto numerosi premi in diverse categorie automotive, ed essere ancora oggi il B-SUV più venduto in Italia. Il suo contributo nella performance Jeep di oltre 100.000 esemplari venduti fino a settembre è concreto, ma oggi vuole di più e dopo le versioni con motore 100% elettrico, a benzina, anche ibrido leggero a 48V a trazione anteriore, ecco la variante a trazione integrale 4xe, un’anteprima assoluta per il brand americano. E questa è l’occasione giusta per presentarsi con una nuova partnership fra il brand americano e The North Face, noto marchio di abbigliamento e accessori per sport e tempo libero, che ci regala questa edizione di lancio davvero esclusiva.

Jeep Avenger 4xe The North Face Edition: il B-SUV con la linea di accessori esclusiva

Abbiamo già apprezzato il suo stile equilibrato, contemporaneo e piacevole nei suoi 4,08 metri di lunghezza. Anzi, il suggerimento è di guardare gli altri contenuti sui canali di Motorbox, sia dei modelli mild-hybrid sia di questa 4xe, che è stata svelata recentemente. Di fatto, il B-SUV di Jeep offre un’interpretazione moderna dell’iconico design della casa americana, dalla mitica calandra a sette listelli, ai passaruota squadrati, alla coda quasi verticale. Ma qui, ci sono delle differenze rispetto alle altre Avenger come i fendinebbia ridisegnati, più in alto e di lato, i paraurti con protezione antigraffio e che proteggono meglio la targa e il radar degli ADAS, gli pneumatici M+S, gli accenti nell’iconico giallo The North Face, le pellicole antiriflesso sul cofano e, dietro, il gancio traino esterno anziché il consueto anello avvitabile e nascosto dallo sportellino.

Jeep Avenger 4xe The North Face Edition: trazione integrale con motore EV posteriore

Se fuori convince, beh, l’abitacolo non è da meno, tutt’altro. Si vedono e toccano materiali che per questa edizione sono esclusivi, con rivestimenti impermeabili e lavabili, impunture gialle e finiture speciali con le linee topografichee e le coordinate del Monte Bianco, evidente richiamo allo spirito outdoor di questa Avenger. Insomma, la percezione complessiva di qualità è molto buona grazie a piccole e grandi attenzioni dedicate ai passeggeri di questa limited edition.

Jeep Avenger 4xe The North Face Edition: gli interni con finiture specialiROBUSTA FUORI, MA ANCHE DENTRO Al di là di finiture e grafiche originali, ci sono elementi particolari come i robusti tappetini di gomma, i lacci elastici sugli schienali dei sedili anteriori, che sono uguali a quelli degli zaini The North Face, per trattenere gli oggetti più ingombranti. Lo spazio è buono davanti, dietro si sta comodi in due, ma anche chi si siede, al centro, non soffre troppo. Invece, il baule è un po’ più piccolo delle altre Avenger. Qui si va da 325 a 1.218 litri contro i 380/1.275 litri standard.

Jeep Avenger The North Face Edition: le pratiche cinghie elastiche sugli schienali anteriori

Ma quello che è giusto sottolineare è l’attenzione alla tecnologia di bordo. Quadro strumenti e touchscreen da 10,25” regalano una netta sensazione hi-tech. Tutti i servizi sono gestibili con il sistema U-Connect e la connettività internet più evoluta del software di Jeep. Forse l’unico dettaglio un po’ controverso sono i bottoni del cambio automatico orizzontali, perché serve un po’ di pratica per abituarsi a questa posizione, ma basta poco e per il resto è tutto ok.

Jeep Avenger The North Face Edition: il touchscreen da 10,25'' dell'infotainment U-Connect

Lasciamo per ultima la raffinatezza più singolare di questa Avenger 4xe, ovvero il suo motore ibrido made in Stellantis. Sotto il cofano ci sono il collaudato 1.2 tre cilindri turbo-benzina, mild-hybrid 48V e il motore elettrico da 21 kW (29 CV) integrato nel cambio automatico DCT a 6 rapporti, per la trazione anteriore. Ma poi, si aggiunge un altro motore EV da 21 kW, sull’asse posteriore per un totale di 136 CV (36 CV in più della e-hybrid) e 230 Nm di coppia massima (25 Nm in più della MHEV).

Jeep Avenger 4xe The North face Edition: tutte le doti di ''twist'' del B-SUV mild-hybrid

SISTEMA IBRIDO EFFICACE ED EFFICIENTE Naturalmente c’è la trazione integrale 4xe che sfrutta il motore elettrico posteriore per dare motricità alle ruote senza usare un pesante albero di trasmissione, oltre ad altri organi meccanici. In questo modo il tre cilindri funziona anche da generatore, ricaricando quindi la batteria ma senza dare motricità alle ruote. Strategie utili per contenere il peso in 1.475 kg. Il contenimento della massa permette una riduzione dei consumi, con un valore combinato WLTP di 5,4-5,5 litri/100 km. Quindi, niente spine per la ricarica, ma un sistema ibrido evoluto che promette di essere efficace nella jungla urbana come in fuoristrada, con spostamenti 100% elettrici fino a un chilometro e sotto i 30 km/h.

Jeep Avenger The North Face Edition: in off-road grazie a motore da 136 CV e trazione efficaceTRAZIONE INTEGRALE A MODO SUOE con le quattro ruote motrici si aggiungono sospensioni posteriori multilink a quattro bracci, altezza da terra superiore di 10 mm ora a 21 cm dal suolo, angoli caratteristici più ampi per l’off-road e capacità di guado che arriva a 40 cm. Il sensibile incremento della motricità grazie anche al gruppo propulsore che, in combinazione con il riduttore 22,7:1 posizionato sull’asse posteriore, eroga alle ruote una straordinaria coppia di 1.900 Nm e l’apporto dei profili di guida specifici per il fuoristrada del sistema Selec-Terrain, danno libero sfogo a tutto il DNA di Jeep e le permettono di superare pendenze del 40% su fondi viscidi e del 20% in assenza di trazione sulle ruote anteriori.

Jeep Avenger The North Face Edition: il B-SUV ibrido su un percorso in off-road

Avenger 4xe entra, quindi, di diritto nella famiglia degli off-road della casa americana e sarà ordinabile da fine anno con prime consegne nel 2025 nelle versioni Upland e Overland a cui si aggiunge la variante in tiratura limitata The North Face, con prezzi a partire da 31.950 euro. Per l’edizione speciale creata in collaborazione con il marchio ''outdoor'' - praticamente full optional - servono 37.950 euro.

Jeep Avenger The North Face Edition: un modello full optional a 37.950 euro

Motore 3 cilindri, turbo-benzina, 1.200 cc, MHEV Potenza max 136 CV Coppia max 230 Nm Cambio automatico 6 DCT Trazione integrale elettrica con motore EV posteriore Dimensioni - baule 4,08 x 1,81 x 1,54 m - 325/1.218 litri Consumo medio 5,4-5,5 litri/100 km Peso 1.475 kg Prezzo da 31.950 euro (The North Face Edition 37.950 euro)

Pubblicato da Alessandro Perelli, 25/10/2024