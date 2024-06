Jeep Avenger e-Hybrid, quale versione comprare (e come comprarla)

Se Jeep Avenger è il SUV compatto più venduto in Italia, una ragione c'è, anzi più di una. Perché sopra agli inconfondibili sette elementi della calandra ha un marchio che piace da sempre. Perché a chi l’ha disegnata è venuta proprio bene: ha belle proporzioni e uno stile inconfondibile e pulito, fatto di dettagli pensati, originali e riusciti. All’esterno, come all’interno. Iconica, come si usa dire ora. Infine perché, da primavera 2024, Jeep Avenger è disponibile anche con motore mild hybrid, così la gamma parte dal termico puro, passa dall'ibrido leggero e prosegue fino al 100% elettrico. In attesa della versione ibrida 4xe a trazione integrale, in arrivo a breve. Già, Avenger e-Hybrid: quando la virtù sta nel mezzo. Se siete determinati a entrare nel ''club'' di Avenger con motore ibrido ''soft'', ecco tutto quello che c'è da sapere.



Jeep Avenger e-Hybrid, stile ed efficienza

Avenger e-Hybrid è spinta dai 100 cavalli del suo motore ''milledue'' tre cilindri a benzina a ciclo Miller che migliora l’efficienza con un sapiente gioco delle valvole di aspirazione e di scarico. Senza penalizzare le prestazioni, grazie all’aiuto elettrico a 48 volt e alla turbina a geometria variabile per massimizzare la spinta del turbo anche a basso numero di giri. A chiudere il quadro c’è una catena per governare la distribuzione, evitando eventuali problemi che potrebbe provocare una cinghia.

Motore 3 cilindri 1.2 turbo benzina elettrificato

WHAT A FEELING Il risultato di questo pacchetto tecnico è un motore tre cilindri milledue che rende la guida agile e svelta, sempre pronto a riprendere e anche con un discreto allungo quando hai bisogno di tirare le marce. Prontezza di motore che fa il paio con l’agilità del telaio della Avenger e con lo sterzo veloce, per muoversi nel traffico come fosse un grande scooter.

Compatto e agile, perfetto anche per la città

Ma proviamo a configurare una Avenger e-Hybrid, tenendo presente che con i suoi 111 g/km di CO2 rientra nella terza fascia degli ecoincentivi – quella da 65 a 135 g/km - con uno sconto che va dai 3.000 euro se si rottama un usato Euro 2 ai 2.000 euro se si rottama un usato Euro 3, fino a 1.500 euro se si rottama un usato Euro 4 o Euro 5.

Avenger e-Hybrid riceve l'ecobonus (terza fascia)

UN E-SELLER PER AMICO Il prezzo della Avenger e-hybrid parte dai 25.600 euro dell’allestimento Longitude, la entry level, e sale a 27.600 euro per la Avenger Altitude, fino a 30.600 euro per l’allestimento Summit. Se volete un aiuto per configurare la vostra Jeep Avenger potete contattare un esperto, un E-Seller Jeep, che può consigliarvi nella scelta dell’allestimento e nella configurazione della Avenger, ma anche nella scelta della formula di acquisto, un consulente che conosce bene tanto il prodotto in sé, quanto i prodotti finanziari. Che inoltre è supportato dalla intelligenza artificiale per capire le vostre esigenze e consigliarvi al meglio senza perdere tempo. Potete contattare gli e-seller dal sito www.jeep-official.it, anche via chat. Oppure, chiamando il numero 00 800 0 426 5337.

Se volete contattare gli E-Seller avendo già una idea su che Avenger puntare, proviamo a darvi un primo aiuto con alcune indicazioni di massima.

L'abitacolo

LONGITUDE Partiamo dalla entry level. Avenger Longitude ha già tutto quanto serve, dai fari LED agli specchi regolabili e riscaldabili elettricamente, dal sedile di guida regolabile manualmente a 6 vie al climatizzatore manuale, dai sensori di posteggio posteriori al rilevatore di stanchezza del conducente. E ancora, il cruise control, l’infotainment con schermo da 10,25 pollici con Apple CarPlay e Android Auto, i sensori pioggia e crepuscolare, la frenata automatica di emergenza per pedoni e ciclisti, il mantenitore di carreggiata 4, il Select Terrain con 8 modalità di guida e l’Hill Descent Control.

Il display da 10,25'' è di serie sin dal primo allestimento

ALTITUDE Avenger Altitude aggiunge il passaggio dei cerchi in lega da 16 a 17”, il cruise control adattivo, il climatizzatore automatico, il display da 10,25 pollici (invece di 7,25”) per gli strumenti e il piano di carico regolabile in altezza, oltre ai sedili rivestiti in tessuto premium e alle calotte degli specchi in nero lucido. Soprattutto, aggiunge la possibilità di accedere a pacchetti Premium come, per esempio, il Leather & Winter Pack (1.600 euro) che include, tra l’altro, il rivestimento dei sedili in pelle nera con cuciture grigie, il parabrezza termico e i sedili anteriori riscaldabili e regolabili elettricamente con massaggio. Per gli amanti della musica e della tecnologia è disponibile anche l’Infotainment & Convenience Pack (1.700 euro) con impianto audio JBL, camera posteriore a 180 gradi con vista drone, sistema Keyless Go, infotainment con navigatore, carica wireless per smartphone, portellone automatico e riconoscimento dei segnali stradali. Per Altitude sono disponibili anche altri pacchetti oltre alla colorazione bicolore con il tetto nero Volcano (1.250 euro) che ad Avenger dona parecchio.

Su Avenger Altitude, cerchi da 17''

SUMMIT Avenger Summit aggiunge alla dotazione di serie i cerchi in lega da 18”, fari full LED anteriori, abbaglianti automatici, specchi esterni ripiegabili con luce di cortesia, illuminazione interna d’ambiente, sensori di posteggio a 360 gradi, sistema Keyless Enter-N-Go, specchio interno elettrocromico, caricatore wireless e portellone hands free. Oltre, ovviamente, a dare accesso a pacchetti premium.

Col top di gamma, portellone elettrico ''hands free''

Se scegliete la formula finanziaria Jeep Excellence Promo a 36 mesi e 30.000 km entro il 30 giugno, verserete sempre 7.828,53 euro di anticipo, più 35 rate da 148,85 euro per Avenger Longitude, da 175,68 euro per Altitude oppure di 215,93 euro per Summit. Se deciderete di tenere la Avenger e riscattarla, dovrete pagare rispettivamente 17.548,75 euro, 18.938,76 euro o 21.023,75 euro. In pratica, se scegliete una Avenger Longitude e decidete di renderla dopo 36 mesi e non più di 30.000 km (ogni 100 km in più costeranno 6 euro), spenderete poco più di 360 euro al mese per Avenger Longitude, circa 390 per una Altitude e circa 430 per la Summit. Al lordo, però, di optional e ecoincentivi. Gli E-Seller sapranno aiutarvi a calcolare l’importo esatto.

Pubblicato da La Redazione, 20/06/2024