Torna Jeep Wagoneer, ma questa volta è un super SUV elettrico con 600 CV (video)

Un nome iconico della grande famiglia Jeep sta per tornare e lo farà con un fuoristrada taglia XL 100% elettrico. La nuovissima Wagoneer S sarà presentata il 30 maggio; tuttavia, gli americani hanno deciso di creare una certa attesa per il debutto mondiale del SUV svelando il nuovo modello con un video, oltre a dichiarare alcuni dati interessanti sulle sue prestazioni. Vediamo insieme le immagini.

PERFORMANCE DA SPORTIVA DI RAZZA Oggi, cosa abbiamo imparato da questa inedita clip? Per cominciare, la Jeep Wagoneer S è in grado di scattare da 0 a 60 miglia orarie (98 km/h) in 3,4 secondi ed è più veloce della Grand Cherokee Trackhawk con il suo mostruoso 6.2 V8 Hellcat da 710 CV, che era il modello più performante di Jeep fino a ora. La Wagoneer S è così svelta perché eroga 600 CV e 837 Nm di coppia in un istante ed è dotata di trazione integrale. Il costruttore americano afferma che questo modello ha un'autonomia di oltre 300 miglia (482 km), anche se una cifra esatta deve ancora essere annunciata. Anche la capacità della batteria e il sistema di ricarica restano un mistero, ma tra poco avremo più certezze.

Jeep Wagoneer S: quasi pronto al debutto il SUV elettrico a stelle e strisce

NUOVA PIATTAFORMA COSTRUTTIVA La Jeep Wagoneer S sarà la prima auto venduta in Europa a utilizzare la nuova piattaforma STLA Large di Stellantis. E sappiamo che la stessa architettura sarà utilizzata anche da brand come Alfa Romeo e Maserati per i loro futuri veicoli elettrici. Il design della Wagoneer S rimane fedele alla firma di Jeep ma con una interpretazione più elegante. La caratteristica griglia a sette feritoie è più stretta rispetto ad altre Jeep, ma si estende sulla parte anteriore dell'auto ed è illuminata da LED, mentre una barra luminosa si trova sopra di essa, appena sotto il cofano. I passaruota squadrati contribuiscono a rendere il nuovo SUV elettrico piuttosto muscoloso, e nella parte posteriore c'è un grande spoiler sul tetto, oltre a una barra luminosa a tutta larghezza.

Jeep Wagoneer S: gli interni sono spaziosi, confortevoli e molto ''tecnologici''ABITACOLO LUSSUOSO E “DIGITALE” All'interno, ci sono quattro schermi sul cruscotto: un display digitale per il conducente, un touchscreen centrale, uno schermo separato per i comandi del climatizzatore e uno per il passeggero anteriore. Per dirla in un altro modo, ci sono 45 pollici complessivi di pannelli digitali nella parte anteriore del Wagoneer S, senza contare l'head-up display. La console centrale ospita il comando delle modalità di guida ''Selec-Terrain'', con una scelta di profili tra Sport, Eco, Snow, Sand e Auto. Il tetto apribile panoramico è di serie e sarà disponibile un sistema audio McIntosh a 19 altoparlanti, proprio come per la Grand Cherokee 4xe. La Jeep Wagoneer S dovrebbe essere in vendita in Nord America entro la fine dell'anno, ma non arriverà sul Vecchio Continente prima del 2025.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 23/05/2024