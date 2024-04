Jeep Compass Diesel, l'ultima chiamata è una super offerta

È noto a tutti (o almeno, a tutti coloro che ci leggono con regolarità) che la gamma 2024 di Jeep Compass non prevede più la motorizzazione Diesel. Significa che nel 2024 Compass Diesel non è più in produzione: dalle linee di montaggio del sito di Melfi esce soltanto Compass ibrida, di tipo soft'' (Compass e-Hybrid) oppure ''strong (Compass 4xe). Ciò non significa, tuttavia, che a primavera 2024 sia possibile acquistare Compass Diesel solo sul mercato dell'usato. Puoi comprare anche una Compass Diesel nuova: sì, in pronta consegna e con specifiche 2023 (rispetto al MY24, differenze contenute). Non è tutto: puoi comprarla e farlo a condizioni molto vantaggiose. Durante i ''Jeep Days'', in corso dal 15 al 20 aprile, su Compass 1.6 Multijet è in vigore uno sconto di 8.000 euro. Super promo Compass (forse l'ultima della carriera), ma non solo. Scommettiamo che ora vuoi saperne un po' di più...

Jeep Days, a comprare una Jeep c'è ancor più gusto

OHHH HAPPY DAYS Da lunedì 15 aprile a sabato 20 aprile 2024, l'iniziativa cosiddetta ''Jeep Days'' abbassa in realtà la soglia di accesso all'intero parco SUV e fuoristrada della gamma del brand USA. L'unico limite, come nel caso specifico di Compass, consiste nell'applicazione dello sconto ai soli veicoli in pronta consegna: non è possibile configurare un veicolo a proprio piacimento, bensì è necessario passare al setaccio la flotta già disponibile presso i singoli concessionari. Per usufruire degli sconti è sufficiente scaricare l'apposito Coupon “Jeep Days'' dal sito ufficiale Jeep: accedendo alla pagina dedicata, si apprende dunque che la promozione è multipla, dalla baby Avenger al ''truck'' Gladiator., passando per un classico come Jeep Renegade. Più è grande l'auto, più è grande anche il vantaggio. Per comodità, schematizziamo l'importo dello sconto praticato su ogni singolo modello.

Su Avenger, fino a 3.500 euro di sconto

Jeep Avenger e-Hybrid : sconto di 1.000 euro

: sconto di Jeep Avenger benzina : sconto di 2.500 euro

: sconto di Jeep Avenger 100% elettrica : sconto di 3.500 euro



: sconto di Jeep Renegade (tutta la gamma): sconto di 6.000 euro



(tutta la gamma): sconto di Jeep Compass 1.6 Diesel (2023): sconto di 8.000 euro

(2023): sconto di Jeep Compass e-Hybrid : sconto di 8.000 euro

: sconto di Jeep Compass 4xe : sconto di 10.500 euro



: sconto di Jeep Grand Cherokee 4xe : sconto di 7.500 euro



: sconto di Jeep Wrangler 4xe : sconto di 12.500 euro



: sconto di Jeep Gladiator: sconto di 10.000 euro



Jeep Renegade e-Hybrid (MY24)

OTTO VOLANTE Torniamo a Compass Diesel, un caso particolare. Da listino, Jeep Compass 1-6 M-Jet 131 cv ha un prezzo che oscilla dai 35.100 euro dell'allestimento Longitude ai 42.350 euro della top di gamma S. Grazie allo sconto di -8.000 euro, Compass 1.6 M-Jet (sempre in base alla disponibilità delle vetture in pronta consegna presso i dealer) abbassa dunque la soglia a quota 27.100 euro. Più interessati a Compass e-Hybrid, con motore 1.5 turbo benzina condito da tecnologia ''super mild hybrid'' 48 volt? Per effetto dello sconto di -8.000 euro, prezzi da 31.900 euro (Altitude) a 35.900 euro (Summit), anziché da 39.900 euro a 43.900 euro. Compass 4xe 1.3 Plug-in Hybrid ? Grazie a uno sconto di -10.500 euro, prezzo promo da 39.400 euro anziché 49.900 euro. Pensaci (in fretta) e poi agisci.

Jeep Compass Diesel, ultima chiamata

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 15/04/2024