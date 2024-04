Ford Bronco vs Jeep Wrangler: testa a testa tra fango, terra e pietre. Video

L'America più scenografica, inconfondibile ed esagerata in due veicoli: Jeep Wrangler Rubicon e Ford Bronco BadLands. Iconici offroaders “Made in USA”, duri e puri fino all’osso. Non ci sono dubbi: se volete un vero fuoristrada, bisogna decisamente che guardiate all'altra sponda dell'Atlantico. Con questi due 4x4 nulla è off-limits, tutto esprime avventura a 360° e tutto è in taglia XL (born in the USA, come canta il leggendario Boss). Dove sono uguali, cosa hanno di diverso? Lo avrete capito, oggi si parla e si scrive un bel testa a testa. O ''head-to-head'' per dirla in toni più comprensibili ai due protagonisti. Le enormi ruote tassellate si sporcheranno nel fango e si scontreranno con le dure pietre dell'Oltrepò Pavese. Obiettivo? Uscirne sani e salvi! Ci saremo riusciti? Non vi resta che cliccare sul tasto Play per scoprirlo!

Ford Bronco vs Jeep Wrangler: un passaggio nel fango sull'impegnativo percorso off-road

Prima di addentrarci nel testa a testa, una piccola presentazione per entrambe. Partendo dalla Wrangler ma solo per motivi anagrafici. Dal 1941, quando è nata la sua antenata pensata per l’esercito americano, la Jeep si è evoluta di generazione in generazione. Tuttavia, è sempre rimasta fedele alle sue forme, con la faccia piatta e i parafanghi sporgenti e questo è il suo segreto: essere sempre riconoscibile mantenendo le aspettative di autentico e inarrestabile 4x4. Diciamo la verità, lei è davvero un'icona e quando si parla di off-road resta ancora il riferimento. Oggi però c'è un degno rivale, il Ford Bronco. Nato nel 1965 con l’obiettivo dichiarato di sfidare la Jeep, ma come per la Mustang, la sua personalità si è un po’ persa per anni dietro a linee un tantino banali. Il primo Bronco è ancora un’auto di culto negli USA e ora i suoi tratti iconici rivivono, finalmente, in questa sesta generazione, presentata nel 2020 e oggi per la prima volta importata ufficialmente in Europa.

Ford Bronco vs Jeep Wrangler: il Badlands di Ford nel suo ambiente naturale

BRONCO

Basta guardare l'off-road Ford per capire che va a testa bassa contro la rivale: linee squadrate, semplici, ma che mostrano muscoli da ogni centimetro del suo immenso corpo di 4,8 metri. Se la Jeep punta su uno stile ispirato al suo passato, ora anche la Ford si gioca le carte migliori con un disegno più contemporaneo che rivisita gli stilemi del primo Bronco. Come il muso alto e spigoloso, parabrezza piccolo e quasi piatto, i fari tondi come quelli del nonno ma ora a LED e con la luce diurna che li taglia a metà. Per chi fatica a riconoscere l’aria di famiglia, il nome Bronco è scritto a lettere cubitali sulla mascherina. Impossibile non riconoscerlo. A dispetto di un look “country” ed essenziale, una volta saliti, sul Bronco si sta comodi perché la dotazione è come quella di una qualsiasi altra Ford. L’infotainment è l'ultimo Ford Sync4 con schermone sulla plancia ed Apple CarPlay e Android Auto wireless. Non mancano neppure gli ADAS di livello 2. L'abitacolo ha numerosi pulsanti ricoperti in gomma, progettati per quando si affronta fango e sabbia, ma anche un acquazzone senza il tetto e le porte - che su bronco sono interamente smontabili - così non si rischia qualche corto circuito. Attenzione però, questo non significa che possiate tirare dentro una secchiata d’acqua, gli interni non sono 100% waterproof, lo dice anche Ford.

Ford Bronco vs Jeep Wrangler: la griglia a sette listelli è il marchio dell'off-road di Jeep

WRANGLER

Lo guardi e pensi subito: “questo è IL fuoristrada” perché con le sue linee semplici, robuste e nette ti da l'impressione di poterti accompagnare ovunque. Resta sempre riconoscibile: la griglia a sette listelli è la sua firma da oltre 80 anni (e lo sarà per i prossimi 80, speriamo). Sul Rubicon tutto è pensato per essere funzionale ed efficace in fuoristrada. Poi, con questi gommoni tassellati non ti poni limiti in off-road e lo stile ci guadagna parecchio. I Jeepers americani scenderebbero in piazza se alla Wrangler non si potessero smontare le portiere e levare il tetto, e anche il nostro esemplare in prova può essere smontato e rimontato come un Lego. L'interno non sarà sfarzoso come Grand Cherokee (qui la nostra prova) o accogliente come Renegade e Compass ma siete sicuri interessi davvero? Non ci sono rivestimenti lussuosi e leziosi perché qui serve più la robustezza, ma i sedili in pelle sono comodi e chic con la scritta Rubicon trapuntata in blu. Essendo un mezzo old school, la leva per scegliere la trazione è meccanica, da autentico fuoristrada, così si evitano sicuramente le bizze dell’elettronica. Autentico non significa anacronistico e infatti ci sono i sistemi di assistenza alla guida di livello 2 e l’infotainment con Apple CarPlay e Android Auto. Per il resto parliamo di plastica rigida un po’ ovunque: arredamenti facili da pulire e resistenti agli strapazzi. Come i tappetini, che sono un bel pezzo di gomma lavabile con una secchiata d'acqua.

Ford Bronco vs Jeep Wrangler: entrambi esaltano perfettamente l'anima ''yankee''

BRONCO

Ma è sotto il cofano che forse il Bronco sprigiona tutta la sua anima yankee. Stiamo parlando di un bel 2.7 litri V6 vecchia scuola, come piace a tutti noi appassionati. Qui di ibrido neanche l'ombra. La potenza erogata è pari a 335 CV e 563 Nm di coppia e il sound dall’esterno ricorda quasi una silhouette ben più bassa e filante (ogni riferimento a un altro ''cavallo'' americano non è puramente casuale). La dotazione tecnica comprende trazione integrale con blocco dei due differenziali, riduttore e sgancio della barra stabilizzatrice anteriore per avere più twist nel fuoristrada duro. Insomma, non le manca proprio nulla per affrontare e superare tutti i territori aspri e ostili dei vastissimi USA. Il cambio è un robusto automatico a 10 rapporti, proprio come su altre Ford come il Ranger e la Mustang. Mica male.

Ford Bronco vs Jeep Wrangler: il motore del Bronco è un 2.7 litri V6 da 335 CV

WRANGLER

A differenza di Ford, qui c’è la vera sorpresa, perché questo Wrangler è la versione 4XE, cioè ibrida plug-in. Non è propriamente una novità tant'è vero che una versione di Wrangler plug-in era già passata dalle nostre parti. Una scelta, questa, che ai puristi del fuoristrada farà storcere il naso. E personalmente li capisco: in Europa sparisce il nobile V6 per un borghese 4 cilindri elettrificato. Però, in compenso, ci sono 380 CV e 637 Nm di coppia, una bella scorta aggiuntiva rispetto al Bronco. Jeep accontenta anche gli ambientalisti perché con il motore EV si entra nei centri storici e si percorrono fino a 50 km a zero emissioni grazie alla batteria da 17,3 kWh. La trazione è ovviamente integrale meccanica con riduttore, differenziali anteriore e posteriore bloccabili, sgancio della barra antirollio anteriore e cambio automatico a 8 rapporti. Due in meno del Bronco.

Ford Bronco vs Jeep Wrangler: l'unità ibrida plug-in della Wrangler eroga 380 CV

BRONCO

L’asfalto non è proprio il suo forte, gli pneumatici scolpiti si sentono anche quando parcheggiate e se andate più veloci, poi, arrivano spifferi dal tetto, specie se non lo si richiude con cura. Ha sospensioni super comode in autostrada - ma è proprio qui dove la rumorosità è maggiore - e negli avvallamenti, ma è più rigido sul pavé. Però, è in off-road che inizia il bello. Basta scegliere il tipo di trazione da usare: 4x4, 4x4 automatica, 4x4 con ridotte. Con la rotellona sulla console è tutto facile: basta girare e si trovano tutti i profili di guida; mentre premendo si sceglie il tipo di trazione. In confronto la leva della Jeep sembra roba da Giurassico. Sabbia, fango, argilla, erba, rocce o neve…c’è un drive mode per ogni fondo, riduttori e blocchi dei differenziali si innescano automaticamente e così la Bronco si trasforma in un mezzo pronto a scalare anche i muri. E con i tasti sulla consolle si può scegliere cosa ''bloccare'' quando inserire le ridotte - c'è anche un pulsante con cui limitare la rotazione della ruota interna posteriore per fare l’effetto cingolato e chiudere meglio la curva - e cosa sganciare, tutto a portata di mano. Il Bronco ha già un diametro di sterzata piuttosto ridotto e si riesce a manovrare in modo efficace in mulattiera o sul bordo del burrone.

Ford Bronco vs Jeep Wrangler: il Bronco è equipaggiato anche con otto Drive Mode

WRANGLER

Sebbene l'equipaggiamento specifico per il fuoristrada - gli pneumatici Bf Goodrich sono enormi - su asfalto pensavo peggio. Invece, il confort è più che accettabile: il rumore di rotolamento è senza dubbio forte così come i fruscii dell’aria, ma meno che sul Bronco. La città non è casa sua, ma sa come adattarvisi e supera così ogni ostacolo. Aiuta ad esempio la spinta istantanea del motore elettrico che assicura ripartenze fulminee ai semafori e durante i frequentissimi stop&go della città. Però, con 4,88 metri di lunghezza, trovare un parcheggio è realmente un'impresa ardita. Ma il suo regno è dove le strade non ci sono più. Wrangler non ha i drive mode come il Bronco e quindi tutto è nelle mani e nei piedi del pilota che dovrà essere “bravo” a scegliere il tipo di trazione giusta, quando bloccare i differenziali, quando sganciare la barra stabilizzatrice e quando inserire le ridotte. Sulla Jeep non c’è neanche elettronica di supporto: siete solo voi e il vostro 4x4 privo di filtri. Wrangler è autentico e “analogico” fino alla fine.

Ford Bronco vs Jeep Wrangler: Jeep non ha i Drive Mode, tutto è nella mani del pilota

BRONCO

Inutile girarcie troppo intorno, il Bronco è un fuoristrada impegnativo. Il suo V6 è assetato di benzina e per un utilizzo come si deve il consumo è decisamente elevato. Beh d'altronde in linea con quanto vi aspettereste da un bestione di oltre 2.3 tonnellate e con 335 CV di potenza. Stando tranquilli su strada, si fanno circa 7-8 km/l. Spingendo sul gas o in off-road i consumi possono raggiungere valori ben più elevati: in città si fatica a percorrere 5 km/litro, ma si arriva fino a 3-4 km/l senza neanche impegnarsi più di tanto. E anche il prezzo non è di certo economico. Si parte da 76.100 euro per l’allestimento BadLands ma bastano pochi accessori - come il colore verde da 1.100 euro; le barre trasversali per il tetto da 784 euro; la copertura per la ruota di scorta da 247 euro - per far lievitare il prezzo fino a circa 80 mila euro. Per i meno ''puristi'' dell'off-road, il Bronco è disponibile anche nella versione meno specialistica Outer Banks il cui prezzo di listino parte da 71.950 euro.

Ford Bronco vs Jeep Wrangler: il Bronco ha un peso superiore alle 2,3 tonnellate

WRANGLER

Questa non è un’auto da economy run ma è comunque un po’ meno assetata del Bronco. Merito sicuramente del modulo ibrido plug-in ma con la batteria scarica nel traffico si percorrono tra i 6 e i 7 km/l; in extraurbano si toccano i 10 km/l; in autostrada non oltre i 9 km/l. Quando si riesce a ricaricare la batteria, i consumi migliorano sensibilmente e con la modalità e-save si può preservare la carica di energia residua e utilizzarla magari in centro città. Lato prezzi, il nuovo Wrangler Rubicon 4XE parte da 88 mila euro, ma può superare i 90 mila euro aggiungendo qualche accessorio. La differenza con il Bronco è notevole: ben oltre i 10 mila euro, giustificati in parte proprio dalla presenza di un'unità elettrica ricaricabile. Sul Rubicon è quasi tutto di serie e le uniche personalizzazioni riguardano il colore della carrozzeria e il tipo di tettuccio: fisso, smontabile in tre parti oppure in tele apribile elettricamente. Anche in questo caso, Jeep propone una versione meno ''attrezzata'' per il fuoristrada: si chiama Sahara. Il prezzo di listino per quest'ultima è leggermente inferiore: 85.500 euro.

Ford Bronco vs Jeep Wrangler: la lunghezza del Wrangler è di 4,88 metri

FORD BRONCO BADLANDS

Motore 6 cilindri a V, 2,7 litri, turbo benzina Potenza massima 335 CV Coppia massima 563 Nm Velocità 160 km/h 0-100 km/h 6,7 secondi Cambio Automatico a 10 rapporti con riduttore Trazione Integrale Dimensioni 4,80 x 1,92 x 1,85 m Bagagliaio Da 820 a 873 litri Peso 2.343 kg Prezzo da 76.100 euro

JEEP WRANGLER 4XE

Motore 4 cilindri, 2.0 litri, turbo benzina più motore elettrico Potenza massima di sistema 380 CV Coppia massima di sistema 637 Nm Velocità 177 km/h 0-100 km/h 6,4 secondi Cambio Automatico a 8 rapporti con riduttore Trazione Integrale Dimensioni 4,88 x 1,89 x 1,84 m Bagagliaio Da 533 a 1.910 litri Peso 2.383 kg Prezzo da 88.000 euro

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 08/04/2024