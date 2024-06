Jeep Wagoneer S: quando elettricità fa rima con maxi SUV in salsa "yankee"

Dopo averne anticipato l'arrivo qualche giorno fa , ecco la conferma che Jeep farà entrare nella famiglia dei suoi SUV il nuovo Wagoneer S 100% elettrico. Pensato per il mercato globale, ma disponibile inizialmente per Stati Uniti e Canada, il Wagoneer S segna il debutto della casa americana nel segmento dei SUV a batterie e mette sul piatto contenuti molto interessanti e convincenti. Per esempio, Jeep dà risalto alle prestazioni da sportiva di razza nascosta sotto un vestito taglia XL, infatti questo è il modello con l'accelerazione più rapida mai uscito dalla catena di montaggio, con appena 3,4 secondi nello scatto 0-100 orari.

Jeep Wagoneer S: debutta il nuovo SUV premium elettrico lungo 4,89 metri

Il Wagoneer S è un SUV Premium costruito sulla piattaforma SLTA-Large per veicoli elettrici, che mette chiaramente nel mirino la Tesla Model Y Performance, e lo fa in maniera palese con il video promozionale che abbiamo visto di recente. Per confrontarsi con Tesla, il SUV americano vanta un'autonomia di oltre 480 km grazie a una batteria da 100 kWh . Inoltre, il Wagoneer S può essere ricaricato dal 20 all'80% in poco più di venti minuti tramite un caricabatterie rapido CC. Infine, con una lunghezza di 4,89 metri, una larghezza di 2,12 metri e un'altezza di 1,65 metri, si colloca nel segmento dei maxi SUV (almeno sul mercato europeo) e sarà disponibile in un'unica configurazione al momento del lancio.

Jeep Wagoneer S: motore da 600 CV e accelerazione 0-100 orari in 3,4 secondi

Lo sport utility a stelle e strisce è dotato di un solo motore elettrico con 600 cavalli e 837 Nm di coppia immediatamente disponibile. La potenza viene trasmessa a tutte e quattro le ruote con il sistema 4xe, mentre le modalità di guida Selec-Terrain assicurano la migliore trazione su ogni tipo di terreno, con le ruote anteriori che possono essere scollegate durante la guida per migliorare l'autonomia complessiva . Ma, oltre al rapidissimo scatto da fermo, il ''bestione'' a batterie (peso 2.570 kg) viaggia anche molto veloce, visto che raggiunge una velocità massima di ben 200 km/h. Tuttavia, se volete il massimo in termini di capacità off-road sarà meglio pensare al Wagoneer S Trailhawk che per ora è un concept, ma potrebbe presto diventare realtà.

Jeep Wagoneer S: batteria da 100 kWh e autonomia di oltre 480 km

Jeep afferma che non è solo la potenza ad aiutare il Wagoneer S a raggiungere questi numeri impressionanti. Il BEV ha il coefficiente di resistenza aerodinamica più basso di qualsiasi Jeep mai realizzata, pari a 0,29, lo stesso di una Tesla Model 3 . Gli ingegneri americani hanno ottenuto questo risultato concentrandosi sulla forma della carrozzeria , disegnando la precisa inclinazione e curvatura del cofano e del parabrezza. E ancora, il tetto che si abbassa leggermente in coda e le sottili alette per migliorare ulteriormente il flusso d'aria. Le maniglie delle porte sono a filo con la carrozzeria e particolare attenzione è rivolta alla parte inferiore del SUV, con protezioni sottoscocca e per gli pneumatici, in modo di ridurre al massimo sfavorevoli vortici d'aria. Un altro componente esterno degno di nota è la tradizionale griglia a sette listelli, che adesso è un elemento di design retroilluminato a LED , davvero molto appariscente. Il tema dell'illuminazione si estende agli interni, con 64 colori selezionabili per le luci ambientali.

Jeep Wagoneer S: il lussuoso e ''tecnologico'' abitacolo del SUV americano a batterieEDIZIONE SPECIALE SOLO PER GLI USA Ma la Wagoneer S di lancio arriverà nella seconda metà del 2024, esclusivamente per il mercato americano, con una suite più completa di luci LED personalizzabili con opzioni diurne e notturne. Altre novità della Launch Edition includono cerchi da 20 pollici in nero lucido e un tetto apribile panoramico in vetro di serie. Gli accenti cromatici sono stati evitati apparentemente per ragioni ambientali, lasciando invece, l'esterno rifinito con elementi neri lucidi e grigio scuro.

Jeep Wagoneer S: la plancia altamente digitalizzata con i display per l'infotainment

Gli interni, compresa la moquette, sono stati realizzati con materiali riciclati . Sono finiti i giorni dei rivestimenti in pelle naturale. Invece, a bordo troviamo un pregevole sintetico utilizzato per i sedili, la consolle ei pannelli delle portiere, oltre a un rivestimento del tetto in microfibra scamosciata. Un altro strumento che Jeep sfrutterà nella sua lotta per valorizzare i veicoli elettrici viene da alcune delle caratteristiche interne esclusive per questo segmento, come i sedili della seconda fila con funzione di riscaldamento e raffrescamento. Inoltre, la collaborazione di lunga data di Jeep con McIntosh Audio continua con un'altra offerta esclusiva a bordo di una Jeep: un sistema audio da 19 altoparlanti gestito da un amplificatore da 1.200 watt , con un grande subwoofer. Il sistema di infotainment della Wagoneer S si basa sul dispositivo Uconnect 5, con uno schermo da 10,5 pollici posizionato davanti al passeggero e altri tre display all'interno: uno dedicato al conducente e altri due posizionati al centro. Il software di ultima generazione consente gli aggiornamenti OTA , mentre tra le funzioni del sistema Jeep Connect ci sono la segnalazione degli immancabili punti di ricarica e la pianificazione di percorsi con le soste alle colonnine sulla mappa di bordo. Il debutto sul Vecchio Continente non è ancora stato messo in agenda, ma potrebbe avvenire nei primi mesi del 2026.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 01/06/2024