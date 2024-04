Jeep Recon, Wagoneer S: i SUV elettrici... a benzina? I rumor

Ci risiamo. Ricordate i due big SUV svelati insieme a Jeep Avenger nel 2022, l'uno di nome Jeep Recon, sorta di super Wrangler, l'altro Jeep Wagoneer S, iterazione ''green'' dello storico SUV di lusso del brand USA? Ecco, non è detto - a differenza di ciò che fu detto allora - che Wagoneer S e Recon raggiungano il mercato solo in edizione full electric. E la ragione sai qual'è (o quale ''sarebbe'')? Che il full electric (quanto è strano il mondo) non decolla.

Nuova Jeep Wagoneer S, solo EV (o più probabilmente, no)

SALVATORI DELLA PATRIA Negli Stati Uniti, vendite Jeep calate dalle 973.227 unità nel 2018 alle 643.000 unità nel 2023. Cinque anni consecutivi di declino motivati, in parte, dalla cancellazione dai listini di Jeep Renegade e Jeep Cherokee. Cinque anni di marcia indietro i quali, nella vision del CEO Jeep Antonio Filosa, verranno ampiamente riscattati dal debutto della coppia Recon / Wagoneer S. Purché sia Recon, sia Wagoneer, prevedano - ecco la correzione in corsa della strategia - un'alternativa termica alla configurazione a batterie.

SVOLTA (TERMO) ELETTRICA Della sempre più concreta possibilità che il nuovo fuoristrada e il super SUV di lusso, una volta sul mercato (fine 2024, inizio 2025: inizialmente, solo in USA), possano viaggiare anche a benzina, non fa mistero lo stesso Filosa. Lo riporta Automotive News, testata alla quale il numero uno del brand premium di Stellantis avrebbe candidamente ammesso che i due futuri SUV elettrici, entrambi costruiti sulla piattaforma STLA Large (powertrain elettrici, ma anche no), alla stregua di nuova Dodge Charger (elettrica, ma anche no) e, in futuro, anche di nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio, è molto probabile che vengano declinati anche in edizione convenzionale (motori V6?) per pure questioni di ''opportunità''. Che se non verranno colte da Jeep, ''verranno colte da qualcun altro''. Quindi oggi ''l'opportunità'' è quella di stemperare la portata della svolta elettrica, invece che cavalcarla? Saranno stagioni... interessanti, quelle che ci attendono.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 19/04/2024