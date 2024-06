Jeep Avenger e-Hybrid vs Volkswagen T-Cross 1.0 TSI

La differenza è quasi nulla: sia Jeep Avenger e-Hybrid sia Volkswagen T-Cross partono da circa 26mila euro. A pari prezzo si confrontano dunque la versione mild-hybrid dell’americana di Stellantis con la tedesca a motore tradizionale. Ecco la sfida ai rigori.

Jeep Avenger e-Hybrid, la prova

Spigoli contro curve: il colpo d’occhio premia l’Avenger, che ha più carattere ed è subito riconoscibile. La T-Cross, rinnovata nella plancia digitale e nelle luci a LED di serie, sai subito che è una Volkswagen, ma è meno immediato capire quale. All'interno, Avenger è più frizzante, T-Cross più conservatrice, ma la tedesca ha plastiche dall’aria più solida e rivestimenti morbidi in quantità nella parte anteriore dell’abitacolo, per una superiore qualità percepita. Quasi pari il vano bagagli, con 380 litri per la Avenger e 385 litri per la T-Cross, ma quest’ultima è più spaziosa per i passeggeri e il divanetto scorrevole – che ha solo lei – aiuta a gestire gli spazi secondo necessità: la capacità arriva in un attimo a 455 litri senza rinunciare alle sedute.

Nuova Volkswagen T-Cross 2024, il bagagliaio

Sull’Avenger anche l’infotainment ha un look giovane e colorato. Lo schermo di serie è da 10,25 pollici e il menu è personalizzabile come sugli smartphone. La funzione navigatore si paga a parte, nel Convenience Pack da 1.600 euro, ma Apple Carplay e Android Auto la rendono superflua. Anche T-Cross ha Apple Carplay e Android Auto sull’infotainment da 8” di serie. Se proprio volete un altro navigatore, potete scaricare il software dallo store di Volkswagen al prezzo di 685 euro. Oppure puntare sul navigatore Discover Pro, che ha lo schermo maggiorato da 9,2 pollici e costa 1.805 euro. Altra Function on Demand, ossia scaricabile dallo store, sono i comandi vocali integrati con le funzioni dell’auto, che costano 275 euro.

Jeep Avenger, l'infotainment

100 CV ha la Jeep, 95 la Volkswagen: nessuna delle due ti incolla al sedile, ma entrambe ne hanno abbastanza per una guida disinvolta. La vera differenza la fa il cambio automatico a doppia frizione, che la Avenger ibrida ha di serie fin dal livello base. Il DSG per la T-Cross aggiunge 1.700 euro, ma è disponibile solo a partire da una versione più potente, con 116 CV, che costa 27.450 euro. Qui la Avenger vince per il value-for-money. E consuma pure meno: 5,5 l/100 km di media contro i 5,9 l/100 km della T-Cross, avvantaggiandosi soprattutto nel tratto urbano del nostro percorso di prova MotorRing.

Città Autostrada Misto Avenger 6,3 6,9 5,5 T-Cross 7,9 7,0 5,9

Avenger e-Hybrid, nell’allestimento base da 26mila euro, ha di serie frenata automatica di emergenza, mantenimento di corsia, cruise control non adattivo e clima manuale, oltre ad Apple Carplay e Android Auto wireless. Clima automatico e cruise adattivo arrivano sul livello intermedio da 28.000 euro e per la dotazione completa con guida autonoma di livello 2 ci vogliono 31.000 euro. Per 26.200 euro la T-Cross base mette sul piatto una dotazione un po' più ricca di quella della Jeep, con guida autonoma di secondo livello di serie, cruise control adattivo, riconoscimento segnali stradali, e sensori di parcheggio frontali, oltre che posteriori. E il divanetto scorrevole. Retrocamera e sistema keyless arrivano con l’allestimento Edition Plus, che aggiunge appena 200 euro al conto finale. Le manca però il cambio automatico a doppia frizione, come detto prima: la spesa minima per averlo (insieme con il motore più potente) è di 29.150 euro.

Modello Jeep Avenger e-Hybrid Volkswagen T-Cross Motore 3 cilindri, 1,2 litri, turbo benzina, mild hybrid 3 cilindri, 1,0 litri, turbo benzina Potenza 100 CV 95 CV Coppia 205 Nm 175 Nm Velocità 184 km/h 180 km/h 0-100 km/h 10,9 secondi 11,2 secondi Cambio Automatico a doppia frizione, 6 rapporti Manuale a 5 marce Trazione Anteriore Anteriore Dimensioni 4,08 x 1,78 x 1,53 m 4,14 x 1,76 x 1,56 m Bagagliaio da 380 a 1.275 litri da 385 a 1.281 litri Peso 1.288 kg 1.252 kg Prezzo da 26.000 euro da 26.200 euro

Pubblicato da Emanuele Colombo, 07/06/2024