Alfa 33 Stradale... pistaiola. Il video dei test a Nardò (a 333 km/h) emoziona

Velocità massima convalidata, a dicembre la consegna del primo esemplare. In video, 33 Stradale "on track" (anche da on board)

Dica 33, risponda 333. Dalle parole ai fatti, da una cifra riportata sulla scheda tecnica, alla stessa cifra registrata su un tachimetro, che fa ben altro effetto. Alfa 33 Stradale, i tanto promessi 333 km/h li raggiunge eccome. Per testimoniarlo, uno dei pochi posti sul pianeta Terra era il circuito di Nardò, ed è proprio sul subsonico anello salentino che il ''prototipo 00'' della nuova supercar Alfa Romeo offre un assaggio delle sue performance. Clicca Play qui sotto e prenditi un minuto per staccare dalla routine quotidiana e immaginarti driver della super 33 (sì, in video c'è anche qualche inquadratura ''POV'').

STRESS TEST L'emozionante contenuto confezionato dal Biscione riassume in poche decine di secondi la sessione di test che la squadra di ingegneri Alfa Romeo ha da poco terminato a Nardò per testare, di 33 Stradale, ''dinamica di guida e prestazioni in condizioni estreme ad altissima velocità''. In particolare, spiega Alfa, ''il team di collaudatori ha monitorato e convalidato parametri dinamici quali aerodinamica, velocità massima, temperature massime, sistemi di raffreddamento propulsivi e insonorizzazione dell’abitacolo''. Il tutto in vista della consegna del primissimo esemplare, prevista in Italia entro la fine del 2024. Chi sarà il fortunato?

Alfa 33 Stradale testa la top speed in pista

ALFA CIRCOLARE Sul Nardò Ring, la pista circolare più veloce al mondo (12,6 km di lunghezza, 4 km di diametro, 4 corsie ciascuna con diversa inclinazione), 33 Stradale ha convalidato sia l’obiettivo di velocità massima di 333 km/h, sia l’accelerazione 0-100 km/h in meno di 3 secondi. Merito del V6 biturboposteriore centrale da 3,0 litri, con oltre 620 CV e cambio DCT a 8 rapporti, trazione posteriore e differenziale elettronico a slittamento limitato, ma anche del certosino lavoro svolto sull’aerodinamica: ogni linea del volume scultoreo della vettura è infatti funzionale sia all’ottenimento delle migliori performance cronometriche, sia in chiave handling.

In 33 a 333

DA 0 A 100 E RITORNO I test al Nardò Technical Center seguono la sessione svoltasi alcune settimane prima presso il proving ground di Balocco. Quando il focus, più che velocità massima e accelerazione, fu proprio sulla dinamica di guida. Sterzo, sospensioni, impianto freni (per la cronaca: test positivi, molto positivi). Una curiosità: grazie all'impianto carbo-ceramico by Brembo con tecnologia Alfa Romeo Brake-By-Wire, che consente sia il controllo della pressione frenante, sia di adattare la sensazione del pedale sempre stabile, nuova 33 Stradale si arresta da 100 km/h a 0 in meno di... 33 metri.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 25/11/2024