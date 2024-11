Hestia by Totem Automobili: Alfa Romeo GTA restomod è un gioiello Made in Italy

I ragazzi di Totem Automobili potrebbero aver guadagnato fama per le loro spettacolari varianti elettriche di modelli Alfa Romeo classici, ma il team italiano si diletta anche nella produzione di GT Super equipaggiate con motori a combustione interna. Ce lo conferma la loro ultima creazione dal nome alquanto originale, la Hestia, che sembra essere uno dei restomod meglio riusciti degli ultimi tempi.

Hestia by Totem Automobili: il V6 2,8 litri da 640 CV del restomod di Alfa Romeo GTACOME TI (RI)FACCIO L’ALFA GTA Basata sull'Alfa Romeo GTA, quest’auto ha un motore leggermente più piccolo della Giulia Quadrifoglio, ma ha anche molta più potenza. Il suo nome è stato scelto dal proprietario americano ''per rappresentare calore, bellezza e tradizione''. Come già in passato, il preparatore italiano mantiene l'essenza della GTA con la sua forma e configurazione originali, comprese quelle deliziose ruote dall'aspetto vintage, ma rinnovate alla perfezione e ricoperte di fibra di carbonio.

Hestia by Totem Automobili: gioiello del Made in Italy in tiratura super limitataFIBRA DI CARBONIO PER TUTTO Infatti, il punto forte di ogni creazione Totem GT Super è l'uso della fibra di carbonio su tutto il veicolo. All'esterno, tale finitura è opaca e verniciata in una tinta tipo nichel satinato. Aprendo il cofano a conchiglia trovate un vano motore decorato con lo stesso materiale. Anche l'abitacolo è ampiamente ricoperto dal prezioso materiale composito, ma con un'intricata trama a rombi che cambia dinamicamente a seconda dell'angolazione da cui guardate. Una delle caratteristiche più affascinanti della GT Super è la sua vernice esterna che rende omaggio alla classica Alfa GTA. È dipinta in una sorprendente tonalità di rosso metallizzato, a triplo strato.

Hestia by Totem Automobili: l'abitacolo è realizzato su misura su specifiche del clienteINTERNI TAILOR MADE E MOTORE “POMPATO” Anche gli interni su misura sono altrettanto splendidi e raffinati, con pelle Nappa nera completata da inserti in tessuto per abbinarsi alle finiture in fibra di carbonio. L'Hestia è alimentata da un V6 biturbo da 2,8 litri, sviluppato da Italtecnica esclusivamente per Totem Automobili. Altre specifiche non sono state menzionate alla presentazione dell’auto, ma quello che sappiamo è che questo motore eroga 640 cavalli alle ruote tramite un cambio manuale a sei marce. Totem Automobili ha svelato la Hestia durante l'evento esclusivo 40x40 di JP Morgan tenutosi a Place Vendôme a Parigi. È la settima della serie di 40 GT Super restomod che l'azienda ha deciso di produrre. Il prezzo, tuttavia, non è stato divulgato, ma scommettiamo che la natura tanto esclusiva di questa perla rara del Made in Italy giustificherebbe un listino molto elevato.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 21/11/2024