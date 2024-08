Alfa 33 Stradale, ascolta in video il sound del suo V6 biturbo

A circa un anno fa (era il 30 agosto 2023) risale la premiere mondiale (e sì, noi c'eravamo). La scorsa primavera fu la volta della prima passerella in pubblico, Concorso d'Eleganza Villa d'Este. A luglio, invece, nuova 33 Stradale si imbarcò per il suo primo viaggio all'estero, destinazione Goodwood Festival of Speed. Fatta eccezione per la micro-clip pubblicata da Jean-Philippe Imparato sui social in inverno (ma era la variante full electric), non si era ancora vista muoversi su asfalto, la nuova e ultralimitata (a 33 esemplari) hypercar Alfa Romeo. E soprattutto, non aveva ancora aperto bocca. Detto, fatto. Ok, questa è la prima volta che si vede 33 Stradale in movimento. Ma è solo per brevi istanti. È un video di pochi secondi ma in pochi secondi, almeno, hai tempo di ascoltare la sua voce. Clicca Play e guardalo fino alla fine (col volume al massimo, ovviamente).

RUGGISCA 33 Alfa Romeo parla di autentico ''ruggito'' e non possiamo dare loro torto. Il sound che emette il nuovo motore V6 biturbo da 3,0 litri, potenza di 620 CV, è emozionante sia che lo si ascolti ad occhi chiusi, sia che al suono associ quell'immagine di hyper-coupé con un Trilobo illuminato stilizzato come ''naso'' e quattro scarichi a bucare il diffusore posteriore. Speciale è in particolare il rumore del cambio di marcia generato dall'azionamento del cambio automatico DCT a 8 rapporti. Il timbro del motore, per il quale Alfa propone un gradevole contrasto con le melodie armoniose della musica classica, è stato campionato nel corso dei test dinamici, che sono ancora in corso. Le consegne ai fortunati proprietari (tutti gli esemplari sono già stati assegnati da un sacco di tempo) inizeranno il 17 dicembre 2024. Il mini video ''polifonico'' è insomma solo un assaggio. Ci aspettiamo, presto o tardi, contenuti più completi e ancor più coinvolgenti.

Alfa Romeo 33 Stradale inizia a muoversi (Alfa Romeo / YouTube)

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 02/08/2024