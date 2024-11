Alfa 4C "Nicola Larini", tutti i perché di una serie (molto) speciale. Video

C'era un tempo in cui berline Alfa Romeo correvano e vincevano. I tempi cambiano, ma l'eredità di Alfa Romeo è scolpita nella pietra. E periodicamente, richiede manutenzione. Proprio per celebrare il legame indissolubile tra Alfa Romeo e le corse turismo, in particolare il legame col grande pilota Nicola Larini, campione DTM 1993 con Alfa Romeo 155 V6 Ti, il dipartimento Heritage di Stellantis ora inventa e sviluppa il progetto 4C - Collezione GT “Nicola Larini”. Una mini-collezione di tre esemplari unici, sulla base della supercar che nel 2014 riportò il brand del Biscione negli Stati Uniti. E che come Larini, appartiene alla leggenda Alfa. Clicca Play qui sotto per il video di presentazione: è il contenuto più efficace per comprendere lo spirito di questa singolare iniziativa. Se per caso non l'hai visto i giorni scorsi, cogli l'occasione.

RENDEZ VOUS Nel video, registrato a Torino presso le Officine Classiche e la sala virtuale del Centro Stile di Alfa Romeo, Nicola Larini incontra Alessandro Ravera, Special Vehicles Operations manager di Stellantis Heritage, e Alessandro Maccolini, attuale Alfa Romeo Design Project Manager e allora responsabile del design della 4C. Ne scaturisce un dialogo emozionante, che ai fan del Biscione (con qualche capello bianco) risveglierà ricordi da pelle d'oca. A proposito: ecco Larini sulla sua 155 DTM negli anni Novanta. Che brividi.

Nicola Larini su Alfa Romeo 155 V6 Ti DTM (1993)

STORICAMENTE MODERNA La scelta di una 4C ''Tributo'' non è un caso. Nicola Larini ha sempre espresso grande ammirazione per questa vettura, riconoscendole qualità che solo un pilota professionista può apprezzare pienamente, come leggerezza, velocità, reattività e tenuta di strada. Il design audace, aerodinamico, ispirato alle icone del passato Alfa Romeo. L'abitacolo a 2 posti secchi. La trazione posteriore e il motore posteriore centrale. Alfa 4C, ancora oggi, brilla nel panorama delle compatte sportive.

VEDI ANCHE

Alfa Romeo 4C (2014), sportiva ''vera''

LIKE A PRO “Quali emozioni mi suscita Alfa Romeo 4C? Beh, tante...'', ammette Larini. ''Onestamente, parlerei più di 'sensazioni', perché ho avuto modo di provarla a fondo, di farci esperienza, di portarla su un circuito vero come quello di Balocco. Lì ho avuto l'opportunità di spingerla al massimo e ho capito che sì, è una vettura stradale, ma è nata per la pista. Ha delle doti che solo quando la porti al limite capisci quanto sia sicura. È dotata anche di un comfort che potrebbe darti una berlina, ma con prestazioni ineguagliabili, soprattutto in termini di sicurezza. Non ho mai provato una macchina così facile da gestire alle alte velocità, ed è la cosa più importante quando hai a che fare con vetture prestazionali. Credo che la 4C rimarrà nel cuore di tutti gli appassionati e, soprattutto, dei nuovi possessori della nuova collezione che porta il mio nome ai quali - conclude il pilota toscano - auguro di godersi un’esperienza di guida sportiva ai massimi livelli''.

UN COLORE, UN PERCHÈ Realizzate nell'ambito del programma ''Reloaded by Creators'' di Stellantis Heritage, le tre esclusive 4C “Nicola Larini” sono il risultato della trasformazione di auto esistenti. Tre livre, una per ciascuna vettura: il Verde Pino, il Rosso Prugna e il Giallo Ocra, tutte accentuate da inserti bianchi posti sul frontale e sulla coda posteriore. Larini le ha selezionate insieme a Stellantis Heritage e al Centro Stile Alfa: prendono ispirazione dalle livree originali dell’iconica Giulia GT degli anni Sessanta. Completano il pacchetto esterico la firma di Nicola Larini sul cofano e sulla plancia, gli imponenti cerchi in lega verniciati con un colore coordinato alla livrea, la selleria specifica con inserti, a loro volta, in tinta carrozzeria.

HELP DESK Destinata a completare la line-up di collezionisti e appassionati Alfa di tutto il mondo, 4C “Nicola Larini” è regolarmente ordinabile e sarà prodotta, certificata e venduta direttamente dal dipartimento Heritage di Stellantis che tutela e conserva il patrimonio storico dei marchi italiani Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Abarth. Per maggiori informazioni è possibile visitare la sezione web dedicata, oppure scrivere a heritage@stellantis.com.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 01/11/2024