ALLA MEMORIA Sacrificata sull'altare dei piani industriali e della correzione della rotta del Biscione, ora orientato verso i SUV compatti, ufficialmente Alfa Romeo 4C Spider non è più in vendita. A meno che non esca una special edition, e guarda caso è proprio ciò che passa oggi dal convento. Alfa Romeo 4C Spider 33 Stradale Tributo rende onore all'Alfa forse più importante della storia delle corse, l'Alfa della quale 4C è idealmente pronipote. Quanti esemplari? Facile, 33. Per ora - sembra - tutti in USA...

ESTERNI 4C Spider 33 Stradale Tributo è disponibile in un solo colore esterno, il rosso Villa d'Este, e un set di cerchi in lega a cinque fori grigio-oro che misurano 18 pollici davanti e 19 pollici sul retro. Nuovi anche gli stemmi ''Centro Stile Alfa Romeo'', la presa d'aria anteriore e il diffusore posteriore opzionali in nero pianoforte.

INTERNI I sedili sportivi in ​​composito sono caratterizzati da pelle scamosciata Dinamica nera e pelle tabacco. Per annotare il numero di serie, ecco targhe sul cruscotto, sugli interni porta e su console centrale, sebbene in realtà solo quest'ultima rechi la numerazione progressiva. Altri tocchi speciali includono un libro del Centro Stile Alfa Romeo che descrive la storia del design della 4C, a partire dalla fase di concept, le sue tecnologie, i materiali di costruzione e la catena di montaggio di Modena. Anche la storia della 33 Stradale è opportunamente inclusa.

IL MOTORE Il resto della 4C Spider rimane invariato, e va bene così. Telaio monoscocca in fibra di carbonio (per la prima volta in una finitura rosso trasparente), il quattro cilindri in linea con turbocompressore da 1,75 litri interamente in alluminio a iniezione diretta da 237 cavalli e 258 Nm di coppia. La potenza viene convogliata alle ruote posteriori tramite un cambio a doppia frizione a secco a sei rapporti. Accelerazione 0-100 km/h in 4,1 secondi, velocità massima di 258 km/h.

IL PREZZO Alcune delle altre dotazioni standard della 33 Stradale Tributo sono normalmente opzionali: lo scarico centrale Akrapovic a doppia modalità, le sospensioni regolate gara, i fari bi-xeno, l'alettone posteriore e le calotte degli specchietti con bandiera italiana. Così equipaggiato, un comune esemplare di 4C Spider costerebbe migliaia di euro in più, quindi il prezzo di partenza della 33 Stradale Tributo, circa 80.000 dollari (66.000 euro), non è sconsiderato.