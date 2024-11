Stellantis e la nuova maxi piattaforma. SUV Jeep, non SUV Alfa Romeo

STLA Frame un pianale EV (ma non solo...) concepito per "truck" taglia XL. Esclusi i brand Stellantis europei. Video anteprima

La notizia è di interesse anche sulla sponda orientale dell'Atlantico, ma in forma per lo più indiretta. Dietro la sigla STLA Frame si cela sì una nuova piattaforma ''multi-energia'' che equipaggerà futuri veicoli del Gruppo Stellantis. Ma soltanto veicoli che Stellantis costruisce e vende in Nord America. Tipo i pick-up e i maxi SUV a marchio Jeep e a marchio RAM. Il futuro big SUV Alfa Romeo e nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio? No, quello poggerà su piattaforma STLA Large, già sperimentata da nuova Dodge Charger e nuova Jeep Wagoneer S. Per caso: i commerciali Fiat, Citroen e Peugeot? Nisba, i van prodotti (anche) nel sito di Atessa restano per ora su pianale di generazione attuale. Detto questo, quali peculiarità individuano la nuova architettura multi-motorizzazione? Sotto, un breve video. Sotto ancora, due parole due.

REVERSE ELECTRIC Spiega Stellantis come STLA Frame (letteralmente, ''Telaio'' o ''Struttura'') sia ''progettata per i pick-up full-size, i veicoli commerciali leggeri e SUV di lunghezza compresa tra i 5,4 e i 5,9 metri, equipaggiati inizialmente di sistemi di propulsione che comprendono varianti full electric (BEV) e una configurazione range-extender (elettrico ad autonomia estesa, o REEV)''. Successivamente (importante!), STLA Frame potrà ospitare anche ''sistemi di propulsione a combustione interna, ibridi e a idrogeno''. Perché d'accordo la rivoluzione elettrica, ma pure in Occidente (e negli USA in modo particolare) l'appetito per i motori a benzina, normative a parte, non la sfami dall'oggi al domani.

FATTORE 800 STLA Frame è progettata per garantire ''la migliore autonomia della categoria''. Ovvero: fino a 1.100 km in configurazione range-extender, fino a 800 km in edizione full electric. Sia in formato REEV, sia BEV, lo schema prevede sempre e comunque la trazione integrale elettrificata. Quindi sempre e comunque due motori elettrici, uno per asse, dalla potenza di sistema fino a 250 kW (340 CV), alimentati da pacchi batteria raffreddati a liquido dal contenuto energetico che oscilla da 159 a oltre 200 kWh, idonei alla ricarica rapida a 800 volt in corrente continua (DC) fino a 350 kW (per aggiungere 160 km di autonomia in soli 10 minuti).

STLA Frame, le cifre chiave

STRONGEST SUV Poiché i destinatari d'elezione sono i truck taglia XXL made in USA, la nuova struttura consente una capacità massima di traino di 6.350 kg, un carico utile di 1.224 kg, una profondità di guado fino a 610 mm. Prime applicazioni dal 2025: non si fa ancora menzione dei primi modelli Jeep e RAM a utilizzare STLA Frame. Chiusa parentesi, torniamo ad occuparci dei modelli in vendita in Europa. Specie quelli che verranno costruiti attorno alla assai più strategica (almeno, per i nostri constesti) STLA Small.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 20/11/2024