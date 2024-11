Sulle auto elettriche Scout va a ruba il range extender a benzina

Volkswagen rilancia il marchio Scout per fare auto elettriche, ma gli ordini volano per le versioni con range extender a benzina

Marchio americano attivo fino al 1980, Scout Motors è stato riportato in vita da Volkswagen che lo lascia agire in totale indipendenza per produrre e vendere auto elettriche, con un modello di vendita e assistenza dirette ispirato a Tesla. La mission era concentrarsi sui modelli a ''emissioni zero'', ma le ultime notizie confermano che la maggior parte dei clienti sceglie le versioni dotate di range extender a benzina.

QUEL QUALCOSA IN PIÙ La possibilità di avere il generatore a benzina chiamato Harvester sui modelli in fase di lancio, il SUV Traveler e il pickup Terra, elimina l'ansia da ricarica e innalza l'autonomia dei veicoli da circa 560 a poco più di 800 km. Attraverso il forum Scout EV, la Casa ha sondato i desideri degli utenti che hanno già versato un deposito di 100 dollari per assicurarsi una prenotazione, chiedendo loro quale Scout abbiano scelto e se abbiano optato per la versione puramente elettrica o per l'Harvester con il range extender. E sebbene il sondaggio sia ancora in corso, finora ben l'81,3% dichiara di aver optato per la versione Harvester, l'elettrica... a benzina.

Scout Traveler, vista laterale

I NUMERI DICONO CHE... Dei 612 utenti del forum che hanno risposto finora, il 52,9% non possiede un EV, il che significa che il duo Scout è abbastanza attraente da convincerli a fare quel salto. E anche tra i commenti si trovano indizi importanti che proprio il range extender venga visto come l'ancora di salvezza di cui i clienti indecisi hanno bisogno, tanto da rappresentare la loro principale ragione d'acquisto rispetto a modelli full-electric della concorrenza. Vero, la caparra di 100 dollari serve solo per prenotare il proprio posto nell'elenco degli ordini e avvantaggiarsi sull'eventuale data di consegna: non si tratta di un acquisto vero e proprio. Ora del 2027, quando Traveler e Terra arriveranno sulle strade americane, gli equilibri potrebbero cambiare, ma nel breve termine è un segnale importante per il mercato.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 01/11/2024