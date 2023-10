Mazda MX-30: col range extender è tutta un'altra cosa. La prova

Bella fuori, bellissima dentro, la Mazda MX-30 aveva un solo problema: era un'auto elettrica dall'autonomia piuttosto risicata. Ora cambia tutto, perché la nuova Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV diventa plug-in hybrid, grazie a un motore Wankel (sì proprio il cavallo di battaglia delle sportive Mazda, che ha pure vinto la 24 Ore di Le Mans nel '91) qui impiegato come range extender. Le opinioni dopo la prova su strada.

Il test drive della Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV

Sulla carta di identità c'è scritto SUV compatto ma le linee sono molto slanciate, quasi da hatchback per via del lunotto molto inclinato. L'effetto è accentuato dalle versioni con tetto a contrasto, che fanno apparire la linea laterale più bassa e tutta l'auto ancora più filante. Lunga 4,40 metri, la MX-30 R-EV ha un'abitabilità in linea con le sue dimensioni: buona, ma non eccezionale. Raggiungere i sedili posteriori è ragionevolmente comodo grazie alle mezze porte con apertura controvento, che tuttavia non offrono l'accessibilità di due vere portiere tradizionali. Perché non sono indipendenti: infatti si aprono solo dopo aver aperto le porte davanti, e per essere sfruttate a dovere richiedono di spostare in avanti i sedili della prima fila. La cosa riesce decisamente più facile dal lato passeggero, visto che la sua seduta è rapidamente ripiegabile tirando un cinghietto alla base dello schienale, mentre lato guida bisogna affidarsi a un comando elettrico che si trova sì in posizione più comoda, ma è anche piuttosto lento. In seconda fila l'ospitalità è decorosa per due adulti fino al metro e ottanta di statura, mentre un eventuale terzo sarebbe davvero ''incomodo'', visto che in larghezza i centimetri non abbondano. Adeguato è il bagagliaio, che va da 350 a 1.155 litri: un buon risultato se pensiamo all'architettura plug-in hybrid sottostante. Nessun doppiofondo: trovo solo un preformato per ospitare attrezzi e kit ''gonfia e ripara'' sotto al piano di carico, che comunque è comodo da sfruttare perché poco più basso della soglia e ben allineato agli schienali posteriori, quando questi vengono reclinati.

Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV, il bagagliaio va da 350 a 1.155 litri

UN BEL POSTO DOVE STARE Lode incondizionata per materiali e finiture, con pelle, tessuto e cromature ad alternarsi per rivestire magistralmete un abitacolo dal design unico e all'altezza dei blasoni che da sempre possono fregiarsi dello status di ''premium''. Al centro spicca una penisola con il selettore di marcia (niente cambio, qui, visto che la trazione è elettrica): sotto di essa troviamo una vaschetta portaoggetti rivestita in morbido legno di sughero, un elemento naturale che dà insieme un tocco esotico, esclusivo e decisamente personale al tutto, e contribuisce a trasmettere l'idea di sostenibilità. L'infotainment riflette la filosofia Mazda, di offrire tutto il necessario con una fruibilità semplificata: merito del comando rotante tra i sedili, che rimane una delle soluzioni più pratiche per navigare tra i menu. Il display al centro, da 10 pollici e spiccioli (10,25''), è basso e allargato, per non invadere troppo il campo visivo. Non è touch e personalmente preferisco così: niente ditate in bella vista, innanzitutto, e il comando rotante sulla console centrale è più vicino al corpo e più facile da raggiungere. La strumentazione è mista: in gran parte analogica, ma completata da uno schermo digitale tra le lancette e da uno head-up display ben leggibile. Non mancano due prese di corrente, una nel bagagliaio, per alimentare elettrodomestici fino a 1.500 W di potenza, grazie alla tecnologia V2L (vehicle to load). Metti che la tua dolce metà sia in ritardo per la messa in piega...

MX-30 e-Skyactiv R-EV, il posto guida

Quello della Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV è uno schema plug-in hybrid tipo serie. In pratica un ibrido in cui il motore termico non è mai collegato alle ruote, ma si limita a ricaricare la batteria in viaggio, con funzione di range extender. Il termico, come detto, in questo caso è di tipo Wankel: un motore che fa a meno di bielle e pistoni, rimpiazzati da un rotore triangolare che ruota e oscilla in una camera di scoppio ovale. Una soluzione su cui solo Mazda ha investito, che porta con sé un mucchio di cavalli rispetto alla cilindrata (75 CV per 830 cc), al prezzo però di attriti non indifferenti e altre complicazioni tecniche. A muovere le ruote ci pensa sempre il propulsore a corrente che ha una potenza di 170 CV combinata con una coppia di 260 Nm, che mantiene il valore massimo da 0 a 4.481 giri/minuto. Risultato: non ti incolla al sedile, ma permette una guida spigliata e molto piacevole. Lo ''zerocento'' si completa in 9,1 secondi e la velocità massima è limitata a 140 km/h.

MX-30 e-Skyactiv R-EV, il rotore del motore Wankel vicino al telecomando

CHE EFFETTO FA Piace la risposta ben calibrata e sempre costante dell'acceleratore, che comandando il solo motore elettrico - e non il lavoro combinato dell'elettrico e del termico, come su altre ibride - dà una sensazione di omogeneità e fluidità impeccabili, a tutto vantaggio del piacere di guida e del comfort. Da parte sua, il motore Wankel come range extender porta con sè qualche vantaggio: silenziosità e vibrazioni limitatissime. L'effetto scooter che si avverte, per esempio, nelle full hybrid Toyota qui non disturba, visto che l'avviamento, la salita di giri e lo spegnimento del Wankel si sentono a malapena. Solo alla massima velocità avverto un debole rombo, basso e costante, che mi accompagna con voce baritonale: accompagnato da qualche lieve vibrazione di media frequenza avvertibile al bracciolo del pannello porta, che comunque non danno alcun fastidio.

Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV, il consumo registrato in prova

I CONSUMI NEL MONDO REALE Per contro i consumi non sono particolarmente contenuti: terminato il contributo della batteria da 17,8 kWh di capacità, che si ricarica alla spina, siamo attorno ai 7,6 litri ogni 100 km (o 13 km/l, se preferite), dato dichiarato che ha trovato perfetto riscontro con quanto misurato in prova tramite il computer di bordo. Un Diesel saprebbe certo fare meglio, va detto, ma non potrebbe viaggiare in città a motore spento come fa la Mazda. Ciò, naturalmente, implica che le plug-in hybrid vanno ricaricate il più spesso possibile per gestire il casa-ufficio a batterie: una mission per cui la MX-30 e-Skyactiv R-EV è ben equipaggiata, con la sua autonomia fino a 85 km (secondo percorso, traffico e stile di guida). I tempi di ricarica vanno da 25 minuti per passare dal 20 all'80%, quando si abbia a disposizione una presa in corrente continua da 36 kW di potenza, a 50 minuti in corrente alternata trifase a 11 kW. Da una presa domestica standard, aspettatevi di dover lasciare in carica l'auto tutta la notte per un rifornimento completo.

Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV, il touch screen del climatizzatore

A TU PER TU CON LE TECNOLOGIE Tra le curve la plug-in Mazda non delude, con uno sterzo sensibile, preciso e diretto il giusto, che ben si accompagna a un assetto morbido, ma non flaccido. Nei cambi di direzione aiuta il sistema e-GVC Plus (Electronic G-Vectoring Control Plus) montato di serie, che agisce delicatamente sulle pinze dei freni delle singole ruote nei trasferimenti di carico, per ridurre il rollio e rendere l’auto più stabile e precisa. Gli aiuti alla guida, insomma, non mancano, anche se non si arriva a una vera guida assistita di livello 2, poiché l'assistente al mantenimento di corsia si limita ad aiutarmi a non superare le linee di demarcazione, ma non sa mantenere da solo il centro della carreggiata. Efficace il compromesso tra comandi fisici e touch, con un pannello dedicato al climatizzatore nella console centrale che mantiene tutte le regolazioni sempre in bella vista e non mi costringe a vagare tra i menu alla ricerca della schermata giusta.

Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV, le portiere ad armadio aperte

Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV è disponibile nei tre allestimenti Prime Line, Exclusive Line e Makoto con prezzi compresi tra i 38.520 euro e 41.770 euro. Inoltre, sono previste due versioni speciali, Advantage da 40.020 euro ed Edition R da 46.020 euro come l'auto della nostra prova, caratterizzata dalla colorazione del tetto Maroon Rouge e da elementi decorativi nel telecomando, nei tappetini e nei poggiatesta. La Makoto potrebbe essere la scelta più equilibrata, a cui basta aggiungere il pacchetto Driver Assistance & Sound Pack (1.400 euro) per completare la dotazione di aiuti alla guida e aggiungere un ottimo impianto audio Bose. Extra è anche il tetto elettrico apribile (800 euro) trasparente: un po' piccolo, quest'ultimo, non aggiunge tantissimo all'esperienza di guida e sarebbe la prima cosa a cui rinuncerei, se volessi risparmiare. Le versioni speciali non possono essere modificate e alla meno costosa Advantage mancano le dotazioni del pacchetto Driver Assistance & Sound Pack (che, lo ripeto, non si può avere nemmeno a richiesta); alla Edition-R manca invece il rosso Mazda che è probabilmente il più bello sul mercato: come rinunciarvi?

Motore Wankel, 830 cc, benzina plug-in hybrid Potenza massima di sistema 170 CV Coppia massima di sistema 260 Nm Autonomia fino a 85 km Ricarica 20-80% in 50 minuti a 11 kW (CA) o 25 minuti a 36 kW (CC) Capacità batteria 17,8 kWh Velocità 140 km/h 0-100 km/h 9,1 secondi Cambio Monomarcia Trazione Anteriore Dimensioni 4,40 x 1,80 x 1,56 m Bagagliaio Da 350 a 1.155 litri Peso n.d. Prezzo Da 38.520 euro

Pubblicato da Emanuele Colombo, 03/10/2023