Ineos Fusilier: in video il nuovo 4x4 "eco-friendly", elettrico e con range extender

Dopo l'anticipazione della linea di veicoli a zero emissioni nel maggio 2022, INEOS Automotive ha rivelato il nuovissimo 4x4 Fusilier. Questo modello promette di distinguersi per le sue capacità fuoristradistiche, mantenendo allo stesso tempo prestazioni di guida più che valide su strada. Una delle novità più significative è l'introduzione di due varianti di propulsori: una completamente elettrica e l'altra a basse emissioni, che dovrebbe essere con range extender, ancora - per il momento - in fase di sviluppo e in attesa di conferme. Questo permetterà all'INEOS Fusilier di venire incontro a una vasta gamma di esigenze di clienti - soddisfando soprattutto le richieste di omologazione per l'Europa - contribuendo anche alla decarbonizzazione del marchio, secondo le dichiarazioni dei manager.

Ineos Fusilier: sarà su base Grandier

DESIGN Pensato come erede spirituale del Grenadier (qui la nostra prova), il Fusilier si distingue per la sua miscela equilibrata fra tradizione e modernità, aggiungendo un tocco distintivo al solido DNA del suo predecessore. Il design, un'evoluzione delle forme del classico 4X4, è stato concepito per massimizzare l'efficienza aerodinamica - indispensabile per una EV - nonostante il design piuttosto squadrato e senza compromettere la sua natura funzionale. Anche se l'introduzione di un propulsore elettrico può risultare insolita per un veicolo di questo tipo, il look riflette molto bene l'idea del 4X4 tradizionale: i fari anteriori e posteriori circolari completamente a LED e le cerniere delle porte incassate per favorire il flusso d'aria, riflettono una solidità che è intrinseca del veicolo. Inoltre, sono stati introdotti otturatori attivi della griglia che si regolano automaticamente per gestire il flusso d'aria in base alle esigenze di raffreddamento o di efficienza dell'autonomia. Questi accorgimenti, insieme all'ampio utilizzo di cristalli a filo e agli elementi di design che richiamano la versatilità del modello, contribuiscono a ottimizzare l'aerodinamica complessiva del Fusilier.

Ineos Fusilier: il nome sul cofano

APPROCCIO PLURALE Sir Jim Ratcliffe, Presidente di INEOS, ha affermato: “Mentre sviluppavamo questo veicolo siamo giunti rapidamente alla conclusione che per andare verso l’elettrificazione, ma al contempo continuare a fare auto che i clienti vogliono guidare, occorre un mix di tecnologie di propulsione. I BEV sono perfetti in alcune situazioni, per esempio per i brevi viaggi e i servizi di consegna nei centri urbani, ma il nostro settore e i governi devono avere aspettative realistiche in merito alle altre tecnologie che possono contribuire ad accelerare il ritmo del cambiamento. Per questa ragione per il Fusilier abbiamo introdotto un propulsore alternativo che riduca drasticamente le emissioni ma che garantisca l’autonomia e la capacità di rifornimento richieste in specifiche situazioni''. Il Presidente ha sottolineato l'importanza di adottare una pluralità di tecnologie di propulsione per accelerare il processo di elettrificazione, mantenendo nel contempo la praticità e l'affidabilità richieste dai clienti. Una riflessione molto lucida e attuale. Per tutti i dettagli tecnici, però, ci sarà da attendere ancora un po'.

Ineos Fusilier: il debutto è atteso per l'autunno 2024

ELETTRICO MA NON SOLO Il nuovo Fusilier è stato sviluppato in collaborazione con Magna che si occuperà della produzione - sarà costruito sulla piattaforma del Grenadier - presso il proprio stabilimento di Graz, in Austria. C'è grande curiosità attorno alla versione range extender: un'innovativa soluzione che utilizza un motore a benzina per alimentare un generatore, mantenendo la carica della batteria in situazioni in cui non è disponibile una fonte di alimentazione esterna. Si tratta di una scelta più e più volte immaginata da numerosi costruttori, ma che ha trovato poi pochissime concrete applicazioni, come ad esempio con Mazda (qui la nostra prova della MX-30 R-EV). I dettagli completi su questa seconda opzione di propulsore e i tempi per il suo lancio sul mercato saranno svelati soltanto nell'autunno del 2024. Restate connessi per ulteriori novità!