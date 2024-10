Junior Ibrida è in concessionaria, perché il test drive è importante

A un mese di distanza dal debutto in tutti gli showroom di Alfa Romeo Junior Elettrica, venne il momento della sua controfigura ''molto meno elettrica'' (ma pur sempre elettrificata). Sbarca in concessionaria Junior Ibrida e i motivi per farle una visita sono più d'uno. Il primo, è che Alfa Junior Ibrida costa decisamente meno. Ma andiamo con ordine.

Fatti un giro a bordo di Alfa Junior Ibrida

GEMELLE DIVERSE Sotto il profilo estetico, chi ci segue lo sa, Junior Ibrida risulta praticamente identica a Junior Elettrica, ivi inclusa la particolare configurazione dello scudo Alfa (a griglia sull'allestimento base, con Biscione 3D sulla Speciale) e fatto salvo, casomai, per il design e la misura delle ruote in lega (di serie da 17 pollici, anziché da 18 pollici). E per la presenza del doppio terminale di scarico, ovviamente (confronta tu stesso al configuratore Alfa Romeo). Lo stesso dicasi per gli interni: plancia, tunnel centrale, sellerie, tutto coincide - a parità di allestimento - col modello a batterie. La differenza risiede nel feeling. Che è (quasi) uguale a quello di un tradizionale SUV compatto con propulsore benzina, con cambio automatico.

Interni uguali a Junior Elettrica

INTESA A PRIMA GUIDA Repetita iuvant, Alfa Junior Ibrida si chiama così perché avvolge il 3 cilindri 1,2 litri benzina da 136 CV con turbo a geometria variabile nella stessa architettura mild hybrid 48 volt propria anche di Fiat 600 Hybrid e Jeep Avenger e-Hybrid. Sistema in cui la componente elettrica è composta da una batteria agli ioni di litio a 48 volt di tensione e un motore elettrico da 21 kW integrato nel cambio a doppia frizione e 6 rapporti. Ne beneficiano i consumi: 4,8-4,9 l/100 km, da scheda tecnica. Sostiene inoltre Alfa Romeo come Junior Ibrida possa ''procedere in modalità elettrica, in città, per oltre il 50% della guida''. EV mode a parte, rispetto a Fiat 600 e Jeep Avenger - parenti strette di progetto - una differente calibrazione di telaio e sterzo assicura un'esperienza più sportiva. Ok, minor potenza rispetto all'Elettrica, che di cavalli ne ha 156 ( 240 in formato Elettrica Veloce). Ma anche una guida che è più familiare (e niente ansia da ricarica batterie). Provare per credere, e in concessionaria ora la puoi provare (e se ti piace, la puoi persino comprare). Eccoci al dunque.

Junior Ibrida costa meno di 30.000 euro

IN SOLDONI In allestimento base, Alfa Romeo Junior Ibrida costa di listino 29.900 euro, ovvero quasi 10.000 euro in meno di Junior Elettrica (da 39.500 euro). Il prezzo promo non fa gridare al miracolo (29.033 euro), ma con permuta o rottamazione di un usato Euro 2 vanno sottratti al prezzo altri 3.000 euro di incentivi statali (finché disponibili). In assenza delle condizioni per ricevere l'ecobonus, la formula finanziaria prevede un anticipo di 5.084 euro, un piano di 35 rate da 250 euro (Tan fisso 4,99%, Taeg 6,58%), una eventuale maxirata finale di 19.279 euro. Così, era per farvi raggiungere il concessionario già... studiati.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 25/10/2024