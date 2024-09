Alfa Romeo Junior: è il tuo momento per provarla. I test drive

Al via il Porte Aperte nelle concessionarie dedicato all'Alfa Romeo Junior, con le auto in esposizione e i test drive. Le date

Per alcuni è addirittura la migliore Alfa Romeo di questa generazione, per altri sente troppo l'influenza delle sinergie con gli altri marchi di Stellantis. Chi ha ragione? È il momento che sia tu a dare il verdetto, dopo aver visto e provato di persona la nuova Alfa Romeo Junior. Al via, infatti, il’attesissimo Porte Aperte dedicato alla nuova compatta del Biscione, che permette agli appassionati di toccare con mano e di guidare in un test drive uno dei modelli più discussi del 2024.

Alfa Romeo Junior Speciale

LE DATE E I MODELLI L’appuntamento è per sabato 21 e domenica 22 settembre 2024 e vedrà protagonista la Junior Elettrica Speciale 156 CV. Ciascun dealer avrà a disposizione due esemplari, entrambi in configurazione full optional e in due diverse livree: Blu Navigli e Rosso Brera con tetto nero. E se anche l'elettrica non è nelle tue corde, ricorda che la Junior è proposta anche in versione Ibrida a benzina, con 136 CV, e a breve si aggiungerà la top di gamma Junior 280 Veloce di cui ti ho raccontato in video la prova in pista.

Alfa Romeo Junior

LA PROMOZIONE Durante il Porte Aperte ti verranno illustrati tutti i dettagli della promozione di settembre, con finanziamento in collaborazione con Stellantis Financial Services Italia. Ad esempio, Alfa Romeo Junior elettrica 156 CV può essere acquistata a fronte di una rata mensile di 300 euro per 35 mesi, con un anticipo di circa 8.500 euro, TAN (FISSO) 4,99% e TAEG 6,33%. Invece, per coloro che desiderano la versione ibrida, la formula propone rata mensile di 250 euro per 35 mesi, con un anticipo di circa 5.000 euro, TAN (FISSO) 4,99% e TAEG 6,58%. Per ulteriori dettagli, cercate il concessionario più vicino che aderisce al Porte Aperte.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 20/09/2024