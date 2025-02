Alfa Romeo Junior Q4: prezzo, promo e a chi conviene

Nuova Junior Q4 costa di più, ma ha 15 CV e due ruote motrici in più di Junior Ibrida. Conviene, specie ora che è in promo?

Chi in questi giorni avesse aperto il configuratore Alfa Romeo in cerca di ispirazione per il suo prossimo SUV compatto, avrà notato che per Alfa Romeo Junior c'è una voce in più. È la voce Junior Ibrida Q4, la variante adventure.

Alfa Romeo Junior Q4 è in vendita in concessionaria e sul sito ufficiale del Biscione. Pronti, via e Junior Q4 è già anche in promozione. Forse che vale la pena approfondire?

JUNIOR Q4, TRAZIONE INTEGRALE IBRIDA

Per tutte le specifiche tecniche, vi rimandiamo al contenuto dedicato. Per farla breve, anzi, brevissima:

motore 1.2 benzina mild hybrid 48 volt;

motore elettrico supplementare al retrotreno;

trazione integrale elettrificata;

trasmissione automatica doppia frizione a 6 rapporti;

potenza di 145 CV anziché 131 CV;

selettore DNA con quattro modalità di guida:

Dynamic Natural Q4 Advanced Efficiency





Junior Q4, volante sportivo in pelle (optional)

Per quanto concerne l’estetica, Junior Ibrida Q4 si disingue per:

scudetto Leggenda;

fari Full LED;

cerchi in lega Petali da 18”.



Alfa Romeo Junior Q4 (2025), cerchi in lega dedicati

L'abitacolo è a sua volta impreziosito da contenuti esclusivi:

volante in pelle;

sedili Spiga riscaldati in vinile e tessuto;

sistema infotainment da 10,25'' con navigazione;

impianto audio con 6 altoparlanti;

pedaliera e soglie porta in alluminio.



Junior Q4, l'abitacolo

La cura nei dettagli è assicurata anche dall’elegante e distintiva illuminazione interna a 8 colori che caratterizza le bocchette aria, il tunnel centrale e l’iconico Cannocchiale.

Tra gli accessori di serie relativi a sicurezza e comfort:

pacchetto ADAS guida autonoma livello 2;

telecamera posteriore a 180°;

portellone elettrico hands free;

sistema keyless con tecnologia proximity access.



QUANTO COSTA ALFA ROMEO JUNIOR Q4?

Alfa Romeo Q4 nel colore Blu Navigli

E arriviamo così al nocciolo della questione. Perché Junior Q4 non costa poco. Ma ha proprietà superiori rispetto a Junior Ibrida. Inoltre, è in promozione.

Il prezzo di listino

Nuova Junior Ibrida Q4 145 CV eDCT6 in vendita da febbraio 2025 al prezzo di 37.200 euro. Ovvero:

+7.300 euro rispetto alla versione base (Junior Ibrida);

+5.500 euro rispetto a Junior Ibrida Speciale.



La promozione

Junior Q4 in Rosso Brera con tetto nero

Sino al 28 febbraio 2025 (e con opzione di rinnovo), Junior Q4 è offerta al prezzo di 36.672 euro, per un sconto quindi di 728 euro.

Non è un maxisconto, ma è valido anche in assenza di rottamazione. purché si sottoscriva un finanziamento con Stellantis Financial Services.

Esempio di finanziamento

Optando per la formula di finanziamento con maxirata finale, ecco quali cifre emergono variando l'importo dell'anticipo e modulando il rimborso su 36 o su 48 mesi.

Anticipo 11.001,60 € 7.346,00 € Rata Mensile 192,07 € 300,00 € Durata (mesi) 36 48 TAN 5,99% 5,99% TAEG 7,47% 7,18% Maxirata Finale / VFG 24.282,30 € 22.353,10 €



CONCLUSIONI

Alfa Romeo Junior Q4, la Junior ''alpinista''

Alfa Romeo Junior Q4 è la versione di Junior Ibrida più prestazionale sia in termini di potenza, sia come proprietà dinamiche.

Su strada, così come in fuoristrada, purché soft.

Naturale che sia anche la Junior Ibrida di gran lunga più cara.

Per chi si avventurasse spesso e volentieri su strade di montagna in inverno, o chi semplicemente desiderasse performance superiori senza passare a Junior Elettrica, formula Q4 da tenere in seria considerazione.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 07/02/2025