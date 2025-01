Alfa Romeo Tonale MY25: come cambia, per davvero. Prezzi e promo

Nel 2025 Alfa Romeo Tonale festeggia il suo terzo compleanno e, nell'attesa di possibili rivoluzioni (dal 2027 una nuova generazione su telaio STLA Medium di Gruppo Stellantis?), si regala un paio di nuovi accessori. Tanto basta affinché mamma Alfa registri all'anagrafe la nascita di Tonale MY25.

Che è un micro-restyling, ma che merita pur sempre un micro-focus.



Alfa Romeo Tonale MY25, qui nella serie speciale Intensa

SUV Alfa che piace non si cambia: se la osservi dall'esterno, è inutile che perdi tempo a individuare eventuali modifiche. Perché non ce ne sono. Fuori, Alfa Romeo Tonale è identica a sé stessa.

Nel 2025 Tonale da fuori resta identica

Le novità si toccano con mano

Gli interventi tecnici e stilistici si concentrano perciò tutti in abitacolo e consistono essenzialmente di:

nuovo tunnel centrale;

nuovo selettore rotativo per il cambio , in luogo della precedente leva;

, in luogo della precedente leva; quadro strumenti digitale ottimizzato.



Tonale 2025, nuovo selettore rotativo per il cambio

Sostiene Alfa che il display della strumentazione restituisce ''migliore visibilità e leggibilità delle informazioni di bordo, come l’orologio e gli indicatori di livello carburante e batteria''.

Alfa Romeo Tonale MY25 ha fatto il suo esordio dal vivo al Salone di Parigi 2024. Clicca Play qui sotto per la nostra video anteprima dal vivo.

Nulla di nuovo pure in ambito motori. O meglio: nessuna aggiunta, un abbandono. Gamma cioè composta rispettivamente da:

1.5 Hybrid VGT 160 CV (mild hybrid 48 volt), cambio automatico doppia frizione a 7 marce;

160 CV (mild hybrid 48 volt), cambio automatico doppia frizione a 7 marce; 1.3 Plug-in Hybrid Q4 280 CV (ibrida ricaricabile), cambio automatico a 6 marce;

280 CV (ibrida ricaricabile), cambio automatico a 6 marce; 1.6 Turbo Diesel 130 CV (termica a gasolio), cambio automatico doppia frizione a 6 marce.



Scompare definitivamente dall'offerta la variante del 1.5 Hybrid in configurazione 130 CV.

Per Tonale MY25, sempre tre motorizzazioni

Due allestimenti (più uno)

Per la configurazione degli esterni, Alfa propone sempre una scelta duplice. Più una serie speciale, che al momento di andare online non è ancora a listino.

Tonale Sprint 2025, gli interni

Tonale Sprint, la entry level



Di seguito, ecco i principali equipaggiamenti di serie:

cerchi in lega da 18'' diamantati nero lucido;

fari anteriori e posteriori Full-LED;

sedili in tessuto nero similpelle Scuba con logo del Biscione;

volante sportivo in pelle;

touchscreeen da 10,2'' con navigazione, Apple CarPlay e Android Auto;

quadro strumenti digitale da 12,3'';

climatizzatore automatico;

apertura e avviamento senza chiave;

cruise control adattivo;

sensori di parcheggio anteriori e posteriori;

telecamera posteriore;

servizi connessi Alfa Romeo.



Tonale Veloce, il top di gamma



Dall'esterno, si distingue da Tonale Sprint essenzialmente per i cerchi di maggior diametro e per i vetri posteriori oscurati. All'interno, per i paddle al volante e per i rivestimenti dei sedili, più pregiati.

Tonale Veloce 2025, gli interni

Per apprezzare le differenze, può tornare utile confrontare le foto, estratte direttamente dal configuratore online Alfa Romeo. Tra le principali dotazioni standard, in più rispetto a Sprint:

cerchi in lega da 19'' diamantati nero lucido;

vetri posteriori oscurati;

pinze freno Brembo rosse;

sedili in pelle nera traforata;

illuminazione ambiente multicolore;

battitacco in alluminio;

selettori al volante in alluminio;

sospensioni attive a doppio stadio.



Tonale Intensa, la special edition



Tonale Intensa: forte personalità

Intensa è il nome della nuova serie speciale trasversale all'intera gamma Alfa Romeo, Junior, Giulia e Stelvio comprese. In allestimento Intensa, Tonale rafforza ''l'attitudine audace'' del Biscione. Tra gli accessori speciali, citiamo:

cerchi in lega bicolore da 20'' dal design inedito, con finiture diamantate in oro chiaro e verniciatura in grigio scuro Dark Miron;

modanature e codolini verniciati nero lucido con inserti in Dark Miron opaco;

pinze freno nere con firma Alfa Romeo in oro chiaro;

doppi terminali di scarico cromati (su Plug-in Hybrid Q4);

sedili in Alcantara di colore nero, con impunture a contrasto color cuoio, logo Alfa Romeo ricamato sui poggiatesta anteriori in color cuoio e traforatura a contrasto di colore grigio;

plancia in Alcantara con cucitura a contrasto di color cuoio;

volante bicolore con accenti color cuoio e impuntura a contrasto color cuoio;

sospensioni elettroniche a controllo elettronico;

guida assistita di livello 2.



Anno nuovo, prezzi nuovi. La soglia di ingresso al mondo Tonale cresce di qualche centinaio di euro rispetto al MY24 (si parte dai 40.600 euro della 1.6 Diesel, anziché dai precedenti 39.800 euro), un differenziale che si manifesta anche in associazione alle configurazioni più complete. Tra Sprint e Veloce, il gap ammonta a 5.500 euro.

Alfa Tonale 2025 da 40.600 euro

Schematicamente, ecco quanto costa dal 2025 Alfa Romeo Tonale.

Motorizzazione Allestimento Prezzo 1.5 Hybrid Sprint 42.400 euro 1.5 Hybrid Veloce 47.900 euro 1.3 Plug-in Hybrid Sprint 52.200 euro 1.3 Plug-in Hybrid Veloce 57.700 euro 1.6 Diesel Sprint 40.600 euro 1.6 Diesel Veloce 46.100 euro

Non appena disponibile, completeremo la tabella con i prezzi della serie speciale Intensa.

Tonale 2025, quali promozioni

Con scadenza 31 gennaio 2025 salvo proroghe, l'offerta su Alfa Romeo Tonale 1.5 Hybrid Sprint consiste in uno sconto di 2.500 euro, anche in assenza di permuta o rottamazione: il prezzo promozionale scende così a quota 39.916 euro.

A gennaio 2025, Tonale 1.6 Diesel in promozione a 38.224 euro, per uno sconto di circa 2.400 euro. Infine su Tonale 1.3 Plug-in Hybrid, sconto di 5.120 euro e prezzo promo di 47.080 euro.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 14/01/2025